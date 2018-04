¿Las Bistecs han vuelto? No, es el nuevo anuncio “date un like” de Danone

Las Bistecs se están tomando un descanso este año tras girar durante todo 2017 con su debut ‘Oferta‘ y traer su “electro-disgusting” por toda la península española y América Latina. Por eso, te sorprenderá descubrir el nuevo anuncio de Danone y observar que su canción parece de Las Bistecs. Y mucho.

La marca de lácteos promociona en este nuevo anuncio su nueva gama de postres “Mmmh” a través de una especie de videoclip irónico en el que sus protagonistas, adictos a las redes sociales, dan “likes” a sus propias publicaciones para subirse el autoestima. “Date un like, muestra tu carisma, gústate a ti misma”, reza una frase de la canción.

‘Date un like’ no es ‘Señoras bien’, pero el parecido en la base musical es más que razonable y la letra incluye frases y rimas tan propias de Las Bistecs como “selfis retocadas, mira tete, qué monada, posados, sonrisas, nuestras vidas son postizas” o “miro el móvil, ¿qué hora es? no tengo ni idea, pero likes, 10, 10 es mal, 60 no está mal, 100 es bien, 600 es supreme”.

El tema termina dedicándose a los “foodies”, las “cat lovers”, los “workaholics” y los “influencers”, pero de lo que está llena la sección de comentarios de Youtube del vídeo es de gente que ha advertido el parecido con Las Bistecs y está acusando la canción de “plagio” y expresando alguna que otra lindeza a los responsables del anuncio. ¿El electro-disgusting ha llegado al mainstream?