Ready for the Weekend: Tinashe, Betacam, Vega, Princess Nokia, Manic Street Preachers…

Tras el aluvión de estrenos de ayer, con nuevas canciones de Florence + The Machine, Nicki Minaj, Axolotes Mexicanos, LUMP y Zayn, más el resto de novedades avanzadas a lo largo de la semana (Janelle Monáe & Grimes, Empress Of, Gruff Rhys, Kamasi Washington, Chvrches y Samantha Fox –sí, Samantha Fox remezclada por el producto de Sally Shapiro es una realidad–), nuestro Ready for the Weekend de esta semana ya se avecinaba atestado de canciones.

Además, hoy se publican los nuevos álbumes de Tinashe, Manic Street Preachers, A Place To Bury Strangers, Betacam, Vega, King Tuff, Laura Veirs, Josh Rouse, Nora Norman, Mouse On Mars, Josh T. Pearson, Sofi Tukker y los muy interesantes Bazzi y Chrome Sparks. La mayor sorpresa del día la ha dado Princess Nokia, no solo por lanzar sin apenas previo aviso un nuevo EP/mixtape sino por su sonido emo-pop que no habíamos visto venir. Además, el gran Parade lanza su aportación a la colección Singularidades del sello Jabalina y también presenta EP Florentino, con colaboración de Bad Gyal.

Por supuesto, la jornada también está repleta de nuevos singles llamativos y/o interesantes: J Balvin, Aitana, Jenny Hval, Los Hermanos Cubero, Neko Case, Shout Out Louds, Carmen Boza (atención al giro de su sonido), Woodkid, Sigrid, Twin Shadow, Beauty Brain & Ms Nina, Damien Jurado, Stuart A. Staples (el líder de Tindersticks sorprende con un single ambient de 10 minutazos), Bebe Rexha, Coeur de Pirate, Hazte Lapón, Gang Gang Dance (vuelven irreconocibles), Residente & Dillon Francis feat. iLe, Matt and Kim, el interesante Flavien Berger, Maria Rodés & Ximena Sariñana, Taken By Trees, Calpurnia (el grupo del prota de ‘Stranger Things’), Sage, Tamino, Mavi Phoenix, King Princess, Chaos Chaos, Vulk y Rolling Blackout Coastal Fever (en breve os hablaremos de ellos).

Por último entre las curiosidades del día encontramos a Taylor Swift versionando en formato acústico –además de su propio ‘Delicate’– el legendario ‘September’ de Earth, Wind & Fire para Spotify (antes no quería ni verlos, ahora se aman); una rareza de Los Punsetes del año 2007, previo a su debut; la aportación de Kid Cudi –con sample de ‘Bullet With Butterfly Wings’ de Smashing Pumpkins– a la BSO de la nueva peli de Dwayne “The Rock” Johnson, y la inesperada colaboración entre Marilia, ex-Ella Baila Sola, con Nacho Vegas, interpretando una versión de ‘Volver a los diecisiete’ de Violeta Parra. Cosas veredes…