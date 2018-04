Leon Bridges anuncia las fechas de su gira mundial, con parada doble en España, y emociona con el vídeo para su balada

Leon Bridges ha anunciado las fechas de su gira mundial. Pasará por América y Europa y ojo, también por España, aunque las fechas confirmadas de Bridges en Barcelona (11 de julio en los Jardines del Palau de Pedralbes) y Madrid (Mad Cool), por alguna razón no aparezcan indicadas en la ruta publicada hoy. Hay fechas nuevas en Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, etc.

Mientras llega ‘Good Thing’, que se publica el 4 de mayo, Bridges ha presentado hace pocos días el videoclip para la balada que abre su disco, ‘Bet Ain’t Worth the Hand’. Un vídeo precioso y conmovedor sobre la soledad, dirigido por Natalie Rae, que también se encontraba detrás del videoclip de ‘Bad Bad News’, y en el que un Bridges “invisible” -solo visible para el público- acompaña a varios personajes solitarios en un día cualquiera.

Os dejamos también con el tracklist de ‘Good Thing’. Todo sobre Bridges, en nuestros foros.

‘Good Thing’:

01 Bet Ain’t Worth the Hand

02 Bad Bad News

03 Shy

04 Beyond

05 Forgive You

06 Lions

07 If It Feels Good (Then it Must Be)

08 You Don’t Know

09 Mrs.

10 Georgia to Texas