Amaia y Alfred: “En unos días va a haber una sorpresa en cuanto a la interpretación para Eurovisión”

Amaia y Alfred, los representantes de España en Eurovisión 2018 en ya algo menos de un mes, son tal y como los has visto en televisión. Insultantemente jóvenes, tímida y risueña ella, desprendiendo amor y espontaneidad incluso cuando por sus palabras parece que no; y decidido y mucho más hablador él. Charlamos con ambos sobre los ensayos para Lisboa, la importancia del formato álbum en 2018, sus planes de futuro, la escena underground de Pamplona o la amistad de Alfred con Niño de Elche.

¿Qué tal van los ensayos para Eurovisión? La canción es una balada y no esperamos grandes aspavientos de bailes…

Amaia: “No” (suspira / se ríe).

… y lo que más curiosidad da es el montaje para televisión. No sé si vosotros estáis solo enfocados en la toma vocal…

Alfred: “Estamos más enfocados en la toma vocal, en unos días va a haber una sorpresa en cuanto a la interpretación. La puesta en escena la llevan Gestmusic y Universal. Confiamos en ellos, aunque siempre escuchan nuestras propuestas y son muy generosos”.

Amaia: “Nos dejan mucha libertad. Antes de decidir nada, nos preguntan”.

Barei tenía clarísimo lo que quería hacer, hubo cosas que no pudo hacer… ¿Vosotros lo tenéis claro?

Alfred: “Mientras sea algo intimista, que es lo que es… Nosotros nos centramos más en la interpretación, porque es una interpretación muy delicada, tiene sus matices y creo que tenemos que fijarnos y darle duro a eso”.

¿Habéis visto cómo fue el montaje de otros países, por ejemplo, la pareja con balada de Países Bajos de hace unos años?

Alfred: “Hay una balada de The MakeMakes que estaba muy chula. Era una banda de tres personas, una batería, un bajo y un piano y el piano en un momento dado se incendiaba y él seguía tocando, se venían las teclas, él se levantaba… fue muy bonito”.



Para vosotros fue un chasco saber que la música no podía ir en directo…

Amaia: “Un chasco tampoco, pero con música en directo tendría más encanto. Pero son las normas y hay que respetarlas”.

Alfred: “Estamos súper contentos con el trabajo de Pablo Cebrián, con el arreglo musical, es un honor tener una orquesta de cuerda que nos acompañe en ese arreglo. Es muy bonito”.

La versión final de ‘Lo malo’ sí me parece mejorada, pero la vuestra… No lo tengo claro, me parece que ha perdido espontaneidad, en concreto tu voz, Alfred, no sé qué efecto le han metido, pero me parece menos fresca.

Alfred: “Se llama maquetitis. Es una enfermedad que se produce cuando has escuchado mucho una maqueta. Cuando sale la versión final, entonces tienes maquetitis”.

Bueno, te decía que la versión final de ‘Lo malo’ sí me parece mejor.

Alfred: “Pero la maquetitis viene cuando viene” (Amaia se ríe).

¿En el festival veremos más la primera versión o la segunda versión?

Alfred: “Yo creo que nunca hacemos una interpretación igual”.

Amaia: “En directo es distinto, la voz no va a tener efectos y es lo que salga en ese momento. Lo haremos lo mejor que podamos. Depende de muchas cosas, por ejemplo de cómo está el público… Cada vez sentimos una cosa distinta cuando la cantamos, pero siempre es bonito”.



No os voy a preguntar por vuestra relación, pero hay una parte de vuestra relación que forma parte de la puesta en escena para Eurovisión. ¿Habéis hablado de qué pasaría si ese día no estáis bien, de si estáis peleados? ¿De tener que ser profesionales, de tener que hacer una representación, como si fuera teatro?

Alfred: “Es evidente. Hay una parte de las clases de Los Javis que servían para eso. Hay que tener la situación en mente y saber reproducirla. Uno no puede perder saber quién es, ni la parte de intérprete que le toca. Hay que estar preparado para ello”.

‘Lo malo’ ha petado, incluso más que la vuestra, que a su vez hace mucho tiempo que una canción que va a Eurovisión no funcionaba tan bien. ¿Creéis que ‘Lo malo’ habría quedado mejor que vosotros? ¿Lo habéis hablado alguna vez?

Alfred: “No, la verdad es que no. Lo celebramos”.

Amaia: “Nos alegramos. No lo vemos como una competencia, como una competición. En Eurovisión nunca se sabe lo que va a pasar. Puede que sí, puede que no, pero no sabemos muy bien lo que habría pasado. No depende de nosotros. Pero nos alegramos por ellas. Además, a mí la canción me encanta, yo entiendo que haya triunfado tanto porque es muy guay”.

Alfred: “La música latina está en el orden del día, el reggaetón, el trap… Brisa Fenoy hizo un gran trabajo y ‘Lo malo’ es uno de los grandes temas con grandes posibilidades. Como ha pasado con ‘Despacito’ o ‘Échame la culpa’, que son temas con una exposición mundial. Si comparas una balada como ‘Perfect’ de Ed Sheeran y ‘Despacito’, ¿qué ha triunfado más? ‘Despacito’ ha triunfado más porque suena en la discoteca, suena en las radios… hay muchos factores”.

¿Os veis vosotros en estas de la música latina o urbana? No os pega mucho, aunque tú, Amaia, hablabas de C. Tangana.

Amaia: “Sí, me gusta mucho C. Tangana o por ejemplo Rosalía también hace algo de trap, pero eso no quiere decir que yo quiera hacer eso. Una cosa es que me guste y otra cosa es lo que yo quiera hacer”.

Aitana tampoco se veía en un reggaetón y mira…

Alfred: “Ha venido un poco dado. Ellas tuvieron que hacer ese tema porque lo tenían que hacer sí o sí en la puesta de Eurovisión. Que no se vieran… Pero se han visto en la situación y les ha ido súper bien”.

Habéis hablado de música underground en el programa. Tú, Amaia, has versionado libremente a Arcade Fire, a Rosalía, has mencionado a Él mató a un policía motorizado en TVE, un grupo que con ese nombre ha sido incluso censurado…

Sí… (sonríe)

Y tú, Alfred, has hablado de Pavvla.

¿Qué Paula? ¿Paula Jornet? Sí, claro. Y de Niño de Elche también, muy amigo mío. Le he nombrado mucho en OT.

Ha hecho un disco inabarcable, con un conjunto de política, crítica social, historia de España… ¿qué te ha aportado Niño de Elche?

Alfred: “Paco y yo somos íntimos. Nos conocemos desde que hizo una colaboración con mi tío David Castillo, que es un poeta barcelonés que ganó el Premio Sant Jordi. Hacen cosas juntos, lo conozco hace unos dos años y me parece uno de los grandes ex flamencos del panorama español. Le quiero un montón. Soy súper fan de “Era tan comunista”, de ‘Voces del extremo’, con sus delays, con sus letras reivindicativas que no lo parecen pero lo son…



Amaia, en Pamplona hay una cantidad de grupos impresionante: Kokoshca, Reina Republicana…

Amaia: “Exnovios me encantan (interrumpe). ¿Conoces a Exnovios?

Sí, claro (NdE: crítica de su último disco, aquí).

Amaia: “Y un grupo que se llama Belize también me encantan”.

Háblame de la escena local, no sé, por ejemplo, ¿vas a bares alternativos, como El Txintxarri?

Amaia: “Sí, sobre todo estos últimos años cuando me he descubierto un poco a mí misma, con mis amigos. Ya menos porque…”

¿Por la fama?

Amaia: “Es que no estamos casi nada en nuestras casas, pero al Txintxarri últimamente iba bastante. Me encanta, yo no sabía que había un bar así en Pamplona hasta que lo descubrí”.



¿Qué quieres decir con lo de descubrirte a ti misma? En ‘Número 1’ ya cantabas los Beatles…

Amaia: “¡Pero en Número 1 era una niña! Conforme fui creciendo, no terminaba de encontrar mi estilo, no solo en la música sino como persona. Más o menos cuando cumplí 16 o 17 he encontrado mi estilo de vida, mis amigos…”

Sobre el estilo… te hemos visto haciendo Bowie, haciendo Florence… aunque el registro de tu voz que más me gusta es el que se acerca a Sílvia Pérez Cruz. Está guay hacer cosas distintas, pero es donde te veo más.

Amaia: “¡Jo, qué guay, la verdad es que sí!”.

¿Te ves así también o te ves más versátil?

Amaia: “En todo lo que he hecho yo, he estado súper a gusto. El estilo que dices tipo Sílvia Pérez Cruz es el que me lleva gustando más tiempo cantar, desde antes de entrar en la Academia. Es verdad que es el estilo que llevo más conmigo. Antes de entrar no me veía cantando ‘Shake It Out’, pero no me quiero enfocar solo a un estilo. Rosalía hace flamenco y hace trap, tiene dos caminos completamente distintos”.

Tú, Alfred, eres más rockero, ¿te enfocarías más en el rollo Fito y Fitipaldis, que en España pega muchísimo? No sé si estáis haciendo ya vuestros discos o si ni siquiera el formato disco es importante para vosotros…

Alfred: “Para mí es importantísimo el disco, yo soy súper fan de los pequeños detalles en los discos, en los vinilos. Estoy muy puesto ya en el trabajo del disco, tengo un muy buen mentor que se va a saber dentro de poco quién es. Tengo un productor detrás que viene desde Londres…”

… y es top secret.

Alfred: “Todo top secret. Pero la gente en Twitter está deduciéndolo y son gente que tienen un trabajo muy bien hecho, pero tampoco son voces populares. Él ha trabajado con Paul McCartney, ha trabajado de técnico… Estoy súper contento de haberle encontrado. He acabado de hacer las maquetas. Sí, será más rockero. Yo vengo de escuchar Extremoduro, Albert Pla, Leiva… Pereza es uno de los grupos que más me han marcado, porque tenían esa vena rockera, pero después hacían arreglos que te recordaban a Stevie Wonder. No sé, va a ir sobre esa línea, va a ser un disco de autor rock”.

‘Tu canción’, que es la canción con la que te van a conocer millones de personas, no sé si puede ser una pequeña losa, porque si es un disco de rock, ahí no va a estar…

Alfred: “Extremoduro han hecho muchas baladas. Va a haber de todo. Va a ser un disco de autor, porque todas las canciones van a ser mías, y algunos arreglos van a ser más rockeros, otros más soul. ¿En qué género pondrías a Black Keys?”.

Un poco blues, soul…

Alfred: “Pero también tienen un punto rockero, con un bombo a tempo. No quiero que se parezca a nada, por eso toda la mezcla”.

¿Y tú, Amaia? ¿También estás maquetando?

Amaia: “No, yo todavía no… Alfred está mucho más avanzado. Cada vez se va formando más la idea que tengo del disco, la gente con la que quiero trabajar… Poco a poco se va formando”.

Tú eres la ganadora del programa, y resulta que Alfred está maquetando…

Amaia: “No me siento presionada, no tengo prisa por sacar el disco, ninguno la tenemos. Prefiero sacarlo bien, que esté cuidado y trabajado y sacarlo tarde, que hacerlo deprisa. Si se saca este año, bien, si no el que viene, o incluso dentro de 2 años, no pasa nada”.

¿Y qué concepto tienes tú del disco? Rosalía ha hecho un disco de flamenco y ahora parece que va a hacer otra cosa, con Pharrell y actuando en el Sónar. ¿Separarías por disco como ella o mezclarías estilos?

Amaia: “¿El primero que haga…? No lo sé, de verdad. Me imagino sacar un disco de baladas o de lo que sea y a la vez dos singles que sean de un estilo completamente distinto. Pero a la vez. Pero tampoco lo tengo muy claro. Tengo ideas en el aire y todavía lo tengo que pensar mejor”.

La canción de Rozalén era muy bonita, y parece que ha pasado algo desapercibida. ¿Para ti es pasado o un pilar para tu carrera?

Amaia (emocionada): “A mí me encantó… Esa canción quiero grabarla bien, porque la grabé afónica y no estoy nada contenta con el resultado (se ríe) Estaba fatal de la voz y me gustaría grabarla bien y de verdad. Me encanta, ha sido una de las mejores cosas que me llevo de OT, que Rozalén me haya compuesto una canción y que sea esa, me siento súper identificada”.



No sé si has visto un artículo de El País en el que venían a decir que tú estabas muy por encima de OT…

Amaia: “Algo me dijeron, pero bueno… yo esto… Me siento halagada pero es cuestión de opiniones. Eso lo puede pensar otra persona de Alfred o de otra persona. No es objetivo. Cada cosa es subjetiva. Me sentí muy halagada pero tampoco estoy muy de acuerdo”.

¿Tú cómo te lo tomas, Alfred? No sé si os reís entre vosotros o qué…

Alfred: “No, no he leído eso, la verdad. Cada uno tiene sus cualidades, supongo…”

Amaia: “Claro, es que cada uno tenemos cosas distintas que no son mejor o peor. Nadie es mejor que nadie”.

Alfred: “Ser “x” para un programa… Es que yo quiero hacer una carrera, no tengo por qué compararme con nadie. Yo soy un cantautor y ella es una magnífica intérprete, otro podría estar en Las Vegas haciendo música latina y otro en Razzmatazz haciendo electrónica todas las noches. No he leído el artículo, pero hay que ser objetivo, cada uno hace cosas distintas. Hay que saber en qué punto estamos y cada uno tiene una carrera distinta”.

¿Cómo lleváis la fama? Supongo que es avasallador salir a la calle y hacerte 300 selfies en 5 minutos…

Amaia: “Bueno, un poco sí, pero no es un agobio porque estamos súper agradecidos. Nos sentimos un poco abrumados porque no tenemos experiencia en esto de ser tan conocidos. Y yo a veces no sé muy bien qué hacer, me siento perdida de “qué hago ahora”, pero en general la gente es respetuosa y se portan bien con nosotros, no hemos tenido ningún episodio de… no sé. En general, la gente se porta bien”.

¿Tenéis miedo de que este sea vuestro mayor momento de popularidad en la vida? Como os dijeron en el programa, jamás os estarán mirando tantísimos millones de personas a la vez como en Eurovisión. ¿Estáis disfrutando de esto al máximo por si se pasa, o si se pasa, también ok?

Amaia: “Es verdad que estamos disfrutando el momento, pero yo no busco la popularidad. Yo solo quiero vivir de la música y que a la gente le guste y si le gusta a más gente, pues mejor. Ser famosa no es lo importante. Simplemente con hacer lo que me gusta y vivir de esto me conformo”.

¿Y tú, Alfred?

Alfred: “La fama y todo lo que está pasando no hay que racionalizarlo, simplemente hay que vivirlo. Lo dice Bruce Springsteen en su Autobiografía, cuando te subes a un escenario con 20.000 personas, si te pones a pensar en el porqué… No hay que pensar el porqué, solo disfrutarlo. Si te paran 300 personas, no hay que racionalizarlo, disfrútalo, y cuando no pase, no pasará, pero no hay ningún porqué. Esto viene dado…”