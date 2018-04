Pitchfork recupera su “desidilio” con Eels

Algunas cosas han cambiado en Pitchfork desde que fue adquirido por Conde Nast. Ahora, por ejemplo, reseñan discos de Katy Perry, Adele o Taylor Swift. Sin embargo, hay cosas que no han cambiado. En concreto el site continúa con su aversión hacia uno de los grupos más emblemáticos del indie americano de los 90, los Eels de Mark Everett. Ha sido uno de los desencuentros más populares de la historia de la prensa musical y tras saltarse un par de álbumes que dejaron sin reseñar, P4K contraataca.

El grupo ha editado su nuevo álbum este mes, bajo el nombre de ‘The Deconstruction’, y el gigante de Chicago lo ha evaluado con un 3,0 sobre 10, asegurando que “no produce excentricidad alguna, inteligencia pop, creatividad orquestal o revelación emocional”. Ni que decir tiene que esta es la peor valoración del álbum en todo el mundo, como vemos en Metacritic, donde el disco tiene un 72/100, lo que incluye un 9 sobre 10 de American Songwriter. ¿De verdad no hay en Pitchfork ni un colaborador que sea mínimamente fan de Eels?

Pitchfork además referencia críticas pasadas en su texto. Para el site su discografía de estudio queda así (sí aprobaron el recopilatorio ‘Met the Eeels’ con un 6,9 y el directo ‘Live at Town Hall’ con un 6,7). Los discos de los 90 de Eels, sus clásicos, no aparecen en su base de datos.

2002 Souljacker 4,9

2003 Shootenanny! 2,8

2005 Blinking Lights and Other Revelations 6,5

2009 Hombre Lobo 4,6

2010 End Times 3,9

2010 Tomorrow Morning 3,6

2013 Wonderful, Glorious S/C

2014 The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett S/C

2018 The Deconstruction 3,0