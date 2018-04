Zara McFarlane / Arise

Hija de padres de origen jamaicano, Zara McFarlane es una artista londinense que plasma en su música sus estudios de teatro musical y su Máster en Jazz en el London College of Music. Escucharlo es tener la certeza de que el suyo no se lo han regalado. ‘Arise’ es su tercer álbum tras haberse popularizado años atrás con su versión de ‘Police and Thieves‘, recibiendo críticas espectaculares a su publicación a finales de 2017. No es un álbum de jazz lleno de improvisaciones, sino un viaje en el que McFarlane trata de explorar la identidad británico-jamaicana, contando con músicos de la capital británica, pero solo para ahondar en la música de sus ancestros.

Los ritmos jamaicanos son perceptibles en el interludio ‘Riddim’ y en verdad explorados desde el primer minuto, cuando el disco se abre con una intro llamada ‘Ode to Kumina’, una rendición espiritual a esta religión africano-jamaicana que incluye música y baile ceremoniales. La palestra sonora de Zara McFarlane, asistida por la producción de su baterista Moses Boyd, contiene también guiños al reggae (se adapta la escalofriante ‘Fisherman’ del grupo jamaicano The Congos), o a lo tribal (el cierre coral de ‘Ode to Cyril’), pero miran también al underground actual.

Hay canciones clásicas en ‘Arise’, como ‘Freedom Chain’, que interesarán a los seguidores del jazz clásico. El final de ‘Pride’ es uno de sus momentos más desbocados para bien, antes de que en ‘Fussin’ and Fightin’ deslumbren el ritmo creado por instrumentos y palmas, la melancolía que transmite la voz de McFarlane y su deliciosa manera de prolongar las sílabas. El álbum incluye una adaptación de la ya desaparecida cantante jamaicana Nora Dean, ‘Peace Begins Within’, y brillan lo justo las colaboraciones de lo que ha considerado los músicos clave de la escena londinense: Binker Golding en el saxo tenor, Peter Edwards al piano, Shirley Tetteh en la guitarra, Nathaniel Cross en el trombón y, de manera estelar, la aparición del clarinete de Shabaka Hutchings, tan importante en la maravillosa ‘Silhouette’ que se ha considerado el único “featuring” de los créditos del disco. No puede arrancar la canción de manera más funesta y desolada ni cortar más el hipo antes, durante y después de la tardía aparición de la voz de McFarlane.

Son profundamente evocadoras y envolventes las melodías de canciones como la romántica y bailable ‘In Between Worlds’, pero hay que destacar también la pertenencia de ‘Arise’ incluso a la música actual, en conjunción con su propia atemporalidad. ‘Arise’ es un álbum que podría haber sido escrito décadas atrás, pero no es difícil imaginar a un seguidor del R&B de los 90 disfrutando de la estupenda ‘Allies & Enemies’, o a un seguidor de los modernizados Dirty Projectors y tune-Yards gozando de los juegos vocales de ‘Stoke the Fire’. Zara McFarlane actúa hoy 16 de abril en formato quinteto en la Sala Clamores de Madrid como parte de la programación del ciclo Escenarios Mahou.

Calificación: 8/10

Lo mejor: ‘Silhouette’, ‘Allies & Enemies’, ‘Fisherman’, ‘In Between Worlds’, ‘Fussin’ and Fightin’

Te gustará si te gusta: Coltrane, Dirty Projectors, Nina Simone

Escúchalo: Spotify