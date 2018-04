Janelle Monáe es una “contradicción con patas” en su nuevo single, ‘I Like That’

El próximo 27 de abril llega finalmente a las tiendas ‘Dirty Computer’, el nuevo disco de Janelle Monáe. Tras sorprender con la feminista ‘PYNK’ junto a Grimes y también con la muy Prince ‘Make Me Feel’ y la más Kendrick ‘Django Jane’, Monáe comparte un cuarto single de este nuevo trabajo titulado ‘I Like That’ que explora territorios R&B algo más familiares, aunando ritmos hip-hop y melodías soul para expresar que ella es una “contradicción con patas” y está orgullosa de ello.

Por otro lado, Monáe es otra de tantas personas que han quedado maravilladas con el histórico set de Beyoncé en Coachella, y no ha dejado pasar la oportunidad de acudir a Twitter para expresar su asombro, resaltando la influencia que Knowles ha ejercido en generaciones de artistas posteriores, entre ellas Monaé: “mi REINA para siempre. Continuamente tú me haces sentirme tan orgullosa de ser una mujer negra y una artista. Lo de anoche fue EXCEPCIONAL. ¡Debemos protegerte a toda costa! [Beyoncé] ha allanado el camino para innumerables [artistas], incluida yo. Solo tengo amor, respeto y apoyo para ella”.

My QUEEN for life . Always . And forever . You continuously make me feel so proud to be a Black woman & artist . Last night was EXCEPTIONAL . We must protect you at all costs ! 🙌🏾🙏🏿 #BEYCHELLA pic.twitter.com/KNsKuDB7gX

We all we got . She has paved the way for many of us including me . I have nothing but love , respect , & support . Always . 👊🏾🤛🏾 https://t.co/7ZPPB4eZZh

— Janelle Monáe, Cindi (@JanelleMonae) 15 de abril de 2018