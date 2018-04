Conchita Wurst revela que tiene VIH, si bien indetectable, para acallar a un ex novio que amenazaba con contarlo

Conchita Wurst, ganadora de Eurovisión 2014, ha revelado en Instagram, en un post escrito en alemán, que tiene VIH desde hace “varios años”, pero que la razón que le ha llevado a publicar esta información ahora es evitar que una ex pareja suya lo haga por su cuenta. “Un ex novio me amenaza con hacer pública esta información privada y no le daré a nadie el derecho de amedrentarme e influir en mi vida en el futuro”, ha escrito la cantante austríaca, que apunta su VIH es actualmente “indetectable”, por lo que no puede transmitirlo.

Wurst explica dos motivos por los que hasta ahora no había compartido esta información con sus fans. “La más importante ha sido mi familia, que me conoce y me ha apoyado incondicionalmente desde el primer día. Con mucho gusto le habría ahorrado la atención mediática que va a recibir el estado del VIH de su hijo, nieto y hermano”, ha escrito. En cuanto a sus amigos, Wurst asegura “han estado al tanto de esto durante bastante tiempo y están tratando el tema de la misma manera imparcial que desearía asumieran todos los interesados”. La segunda razón que cita Wurst es que la información de su estado de VIH es “relevante solo para aquellas personas con las que existe opción de tener contacto sexual”.

La cantante concluye: “Salir es mejor que ser descubierto por terceros. Espero dar un paso más en contra de la estigmatización de las personas que se han infectado por el VIH, ya sea debido a su propio comportamiento o sin haber tenido culpa. Y a mis fans, la información sobre mi estado del VIH puede ser nueva para vosotros, ¡pero mi estado no lo es! Estoy bien y estoy más fuerte, motivado y liberado que nunca”.