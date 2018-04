Nicki Minaj saca vídeo vertical para ‘Chun-Li’ y posa con Shania, Timothée, The Weeknd… en Coachella

Nicki Minaj está de enhorabuena, ya que sus dos singles nuevos, ‘Chun-Li’, y ‘Barbie Tingz’, están funcionando muy bien en las plataformas de streaming. De hecho, parece que Minaj ha vuelto a poner en marcha su maquinaria de sacar singles y singles y singles en poco tiempo y de hecho aparece ya como artista invitada en un tema nuevo de Young Thug, ‘Anybody’, también disponible.

De momento, la rapera ha tenido tiempo de celebrar su éxito en Coachella y parece que se ha juntado con Dios y la madre, por lo que puede verse en una imagen publicada en Instagram por su colega Abel Tesfaye, o lo que es lo mismo, The Weeknd. La foto en cuestión es un verdadero “quién es quién” y resulta todo un verdadero descubrir que en la misma foto aparecen, aparte de Nicki, Shania Twain, The Weeknd, French Montana, Quavo, DJ Khaled y… ¿¿¿Thimotée Chalamet??? Sí, lo habéis visto bien, el chico de ‘Call Me By Your Name‘ ha conseguido colarse, por detrás, en la instantánea.

Volviendo a Nicki, ya sabéis que habrá vídeo para uno de sus dos singles recientes, ‘Barbie Tingz’. Sin embargo, la autora de ‘Anaconda’ ha realizado un “vertical video” para el otro tema, ‘Chun-Li’, que ya puede verse en Youtube

y en el que aparece contoneándose en el estudio con un sexy atuendo de cuero.