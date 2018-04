Los 5 posibles caminos para el nuevo disco de Justin Bieber

¿Qué superestrellas de ámbito internacional podrían sacar disco en 2018? Justin Bieber sin duda está en la lista. Este año se cumplirán ya 3 años de la salida del álbum que cambió su vida, ‘Purpose‘, y el cantante, de hecho, no acudió a los Grammy, donde el remix de ‘Despacito’ en el que participó estaba nominado, porque estaba preparando su disco de regreso.

Desde que ‘What Do You Mean?’, ‘Sorry’ y ‘Love Yourself’ -también ‘Where Are Ü Now?’ con Jack Ü algo antes- irrumpieran en el mercado, Justin Bieber ha publicado más de media docena de colaboraciones que tendrían cabida en un futuro e hipotético “greatest hits”: ‘Cold Water’ con Major Lazer y Mø, ‘Let Me Love You’ con DJ Snake, ‘Friends’ con su productor fetiche BloodPop, ‘I’m the One’ para el disco de DJ Khaled, ‘2U’ con David Guetta… Todas ellas con cientos de millones de reproducciones, casi todas estas canciones tienen en común alguna conexión directa o indirecta con ‘Purpose’: aun con sus particularidades, casi todas comparten un ritmo que tiende al medio tiempo, un punto bailable en general muy poco desbocado y sí muy sensual, algún puntito tropical, voces tratadas a la moda… y todas han funcionado más o menos bien, pero sin representar una ruptura demasiado brusca en el camino. ¿Es eso lo que nos espera en el próximo disco de Justin Bieber o habrá sorpresa? Aquí van 5 posibilidades:

1.-Presentar un sonido totalmente nuevo e inesperado

Si con ‘Purpose’ Justin Bieber dejó de ser un artista para adolescentes para siempre fue por el componente sorpresa de singles como ‘What Do You Mean’ o ‘Sorry’. La producción minimalista de ambos ha definido el sonido de nuestra década, resultando influyente en el estiilo que ha tomado la radiofórmula y las playlists de Spotify que hoy dominan el mundo del pop. Su impronta ha llegado del disco de Camila Cabello a la carrera de Barei pasando por la de Zara Larsson. Por eso la opción más apetecible sería que Bieber volviera a sorprender con un sonido totalmente nuevo que nadie viera venir, trabajando con algún productor desconocido para el gran público, y alzándose entonces y para siempre como una de las estrellas más importantes del mundo del pop.



2.-Repetir con su gran descubrimiento, BloodPop

El gran descubrimiento de ‘Purpose’ fue la introducción al mundo de BloodPop, un colega de Grimes del que apenas se conocía una canción con esta, alguna canción perdida de Charli XCX y unos temas con Madonna que no fueron single, pero que desde ‘Purpose’ ha colaborado con Lady Gaga, Haim o Britney y ha remezclado a Taylor Swift y a Lana del Rey. Si Bieber repite con algún co-productor de ‘Purpose’ bien podría ser con él, pues la suya fue la colaboración más fructífera: ‘Sorry’ es su mejor canción y la más exitosa, está entre los 10 vídeos más vistos de la historia de Youtube, y eso que Bieber ni siquiera aparece en él.

El trabajo con BloodPop no habría de ser continuista. El joven productor, responsable del sonido de ‘Sorry’ cuando solo contaba con 24 años, ha virado últimamente más bien hacia el electropop. Y ojo porque la senda abierta con el pop synthpopero de ‘Friends’ no ha funcionado nada mal y no está tan explorada por ningún artista mainstream ahora mismo. Ni esta canción ni ‘Capital Letters’ con Hailee Steinfeld han revolucionado a nadie, pero desde luego suenan algo más frescas que la enésima adaptación dancehall, trap, urban o latina (y no, no nos imaginamos a Bieber haciendo el disco latino que ni siquiera ha querido sacar Luis Fonsi desde ‘Despacito’). ¿No está BloodPop demasiado callado? ¿Para quién puede estar guardando sus ases en la manga si no es para Justin Bieber?





3.-Continuar con PooBear y Skrillex

Los otros principales responsables de ‘Purpose’ fueron Poo Bear y Skrillex, presentes en ‘What Do You Mean?’, anteriormente ‘Where Are Ü Now’, ‘Company’ y otras muchas canciones del álbum. Ambos se decidían a lanzar un tema conjunto sin Bieber llamado ‘Would You Ever’, un tema pegadizo aunque desconozco si ya algo deliberadamente autoparódico, en un estilo que quizá no da ya mucho más de sí. En cualquier caso, Skrillex ha demostrado ser un artista bastante mutante y en cualquier momento puede sorprender con un cambio de sonido. Entre sus últimos trabajos, remezclas para Kendrick Lamar.







4.-Desarrollar su amistad con Post Malone

¿Alguien recuerda a Post Malone antes de ‘rockstar‘? Hubo un momento en el que parecía que Justin Bieber le iba a salvar la vida porque había colaborado en ‘Deja vu’. Desafortunadamente no pasó nada con aquella canción, de hecho no es un hit significativo en la carrera de Post Malone por razones que se nos escapan, y quizá ambos se hayan quedado con las ganas de desarrollar un hit más popular para ambos ahora que Post Malone es una estrella de primera fila. Ambos han sido vistos juntos en torno a la celebración de Coachella y a un piano y sabemos que algo traman. El disco de Post Malone sale este 27 de abril, ¿habrá llegado a tiempo esa colaboración o, más probablemente a estas alturas, irá para el disco de Bieber?



5.-Hacer un disco religioso o espiritual

Si atendemos a su vida personal y pensamos en cómo esta ha podido influir en el nuevo disco de Justin Bieber, sin duda hay que hablar de su renovado interés por la religión, que confirmaba hace unos días apenas, con motivo de la Semana Santa. Bieber ha sido visto en misa repetidas veces desde que diera por terminada su gira mundial, si bien sus creencias no tienen por qué verse reflejadas en su música. ¿O sí, de algún modo? ¿Puede estar acercándose el disco espiritual de Justin Bieber? Ahora que tantos artistas han virado hacia el country o hacia el folk, como Miley Cyrus o Lady Gaga, ¿podría estar Bieber planeando una reinvención menos mundana? ¿Hace falta recordar lo bien que le fue como baladista en ‘Love Yourself’?