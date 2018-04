Las buenas críticas no bastan: Torres asegura que 4AD la ha echado, Geoff Barrow interviene

Torres, la cantautora que hace unos años nos conquistaba con su homónimo álbum de debut, ha acudido a las redes sociales para denunciar que el mítico sello independiente 4AD la ha echado pese a haber firmado un contrato por tres álbumes. La noticia es muy llamativa porque 4AD, fundado por el icónico Ivo Watts-Russell (el que inspiró una canción de Cocteau Twins) y por Peter Kent en 1980, ha acogido en los últimos años a artistas alternativos y diferentes como The National, St Vincent, Grimes, Purity Ring o Future Islands.

El mensaje de Torres es: “4AD ha decidido prescindir del acuerdo por tres discos por no ser lo suficientemente exitosa desde el punto de vista comercial. Les deseo lo mejor y que jodan a la industria musical”. 4AD solo ha llegado a lanzar uno de los tres discos del contrato, el último, de 2017. Torres tiene otros 2 discos largos editados, el homónimo y ‘Sprinter‘ de 2015; pero el primero fue autoeditado, y el segundo es una edición de Partisan Records.

Billboard recuerda que el tercer álbum de Torres no llegó a figurar en ningún tipo de lista estadounidense, pese a que el segundo sí entró en su lista de artistas revelación que aún no han llegado al Billboard 200, pero que sí se han quedado a punto (la lista Heatseekers). El tercero no apareció ni se viralizó nunca pese a lo atractivo de sus vídeos, bajo estas líneas.

Curiosamente, los tres discos de Torres tienen la misma puntuación en Metacritic (entre 79/100 y 81/100), pero es verdad que a la postre tampoco son tan habituales en las listas de lo mejor del año o reconocidos en las ceremonias de premios. Billboard ha intentado contactar con 4AD para tratar de ahondar en esta noticia, pero el sello no va a responder, pues nadie se los imagina explicando si el nuevo material que han oído de ella no les convence; si la dan por acabada si no lo ha petado ya con sus tres primeros discos y la promoción recibida; y en cualquier caso nadie se va a poner de una parte que no sea la de la artista…

… ¿O sí? Geoff Barrow de Portishead está entre quienes han tratado de animarla… pero también entre quienes han defendido algo a 4AD, pasando por alto el hecho de que se haya roto un contrato al escribir en Twitter: “Siento lo que ha pasado, pero las compañías discográficas son negocios y si no ganan dinero, van a la bancarrota a menos que estén fundadas por niños pijos. Tienes una base de fans fiel, conecta con ellos, vuelve a tus inicios, conozco a muchas bandas que lo han conseguido y son financieramente estables”.

El camino de la autoedición, entre otras posibilidades, en cualquier caso, puede esperar a Torres, como antes ha sucedido a gente tan variada como Kate Nash o Zahara.

My former label, @4AD_Official , has decided to drop me from a 3 album deal for not being commercially successful enough. I wish them all the best. Also, fuck the music industry. Xo, Mackenzie

Sorry to hear

But Record companies are businesses if they don’t make money they go bankrupt unless they are funded by posh boys.

You have a loyal fan base ,connect with them Go back to basics I know a lot of bands who have done it and been more financially secure.

— Geoff Barrow (@jetfury) April 17, 2018