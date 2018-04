Zayn, despedido por su mánager por “difícil”

Cuando está a punto de anunciar su disco, del que acaba de estrenar un tema con súpervideoclip, ‘Let Me’, Zayn ha sido despedido por su mánager, Sarah Stennett, de la compañía de gestión de artistas First Access Entertainment. Fuentes a Variety aseguran que trabajar con Zayn ha sido “difícil” ya que suele declinar “oportunidades de promoción muy buenas”.

Una de las razones concretas del despido de Zayn es que el cantante británico no realizó una gira para presentar su anterior disco, ‘Mind of Mine’, y de hecho no hay que ser un lince para darse cuenta que a Malik no parece gustarle mucho eso de actuar frente a miles de personas. De hecho, no ha habido presentación en directo alguna ni para ‘I Don’t Wanna Live Forever’ con Taylor Swift ni para ‘Dusk Til Dawn’ con Sia, dos de los mayores éxitos de los últimos tiempos. Eso sí, las mismas fuentes afirman que Zayn sí prepara gira para su próximo trabajo.

Aunque es imposible conocer el motivo exacto por el que Zayn se ha negado a promocionar activamente dos de los mayores éxitos de su carrera, además de su disco, el ex One Direction ha hablado en varias ocasiones sobre su problema de ansiedad y sobre su pánico escénico, que ha llegado a ser tan “extremo” como para forzar a Malik a cancelar varios directos en el último par de años, por ejemplo en Dubai y Japón. En Londres anuló un concierto en el último minuto debido a este problema, reconociendo la “ansiedad me ha superado”.