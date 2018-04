Marilyn Manson asegura que le echaron de Coachella, pero este finde vuelve

Coachella fue el fin de semana pasado, pero este finde que viene es el segundo desdoble de las mismas actuaciones. O casi las mismas. Siempre puede haber lugar para la improvisación en los conciertos, algún invitado que no puede pasarse y otro que sí. Este último va a ser el caso de Marilyn Manson, que ha anunciado en Instagram que este fin de semana ha sido invitado por la banda de metal XJapan para su set y ha dicho que sí.

Pero lo bueno ha venido cuando ha comunicado la noticia en Twitter. Ha sido ahí donde ha dicho: “nunca pensé que iba a tocar en un festival del que me echaron. Pero Yoshiki me ha invitado a unirme al escenario con XJapan. Y no es algo que te quieras perder”. Como indica Pitchfork, se desconoce si realmente Manson ha sido “echado de Coachella” y sobre todo cuándo. Ha debido de ser hace mucho, puesto que habla de ello en un pasado que suena a muy pasado (“nunca pensé que…”) y también hay un “pelillos a la mar” en su declaración que solo da el paso del tiempo, no 3 días.

La banda japonesa de metal XJapan lleva en activo desde los 80, editando álbumes hasta 1996 si bien desde 2007 volvía a estar en activo. La colaboración no sorprenderá a los fans de ambos, pues Marilyn Manson ya había dicho que Yoshiki era uno de sus “mejores amigos”, describiéndole como una mezcla de “una chica y el cuerpo de Brad Pitt en ‘El club de la lucha'” en el vídeo a continuación. También se sabe que ambos han escrito un tema juntos. ¿Será esa su colaboración para Coachella?