Mazzy Star vuelven con nuevo EP y estrenan ‘Quiet, the Winter Harbor’

Cinco años después del recomendable ‘Seasons of Your Day‘, el mundo todavía ha de asistir al lanzamiento de un nuevo álbum de Mazzy Star. Hemos oído un single suelto del grupo en 2014, ‘I’m Less Here’, y a Hope Sandoval por separado recientemente en su proyecto paralelo junto a Colm Ó Cíosóig de My Bloody Valentine, Hope Sandoval and the Warm Inventions, pero la banda autora de una de las mejores canciones de dream-pop de la historia, ‘Fade into You’, sigue sin reunirse para un quinto largo.

De momento, Mazzy Star da una alegría a sus fans y vuelve con un nuevo EP de tres canciones. ‘Still’ se publica el 1 de junio y se compone de tres temas inéditos y una versión actualizada -ellos la llaman “versión ascensión”- de ‘So Tonight that I Might See’, el tema que titulaba (y cerraba) el segundo álbum del grupo, editado en 1993. Los cortes nuevos reciben los títulos de ‘Quiet, the Winter Harbor’, ‘That Way Again’ y ‘Still’.

‘Quiet, the Winter Harbor’ ha sido el tema escogido por Mazzy Star para presentar este EP. Una balada oscura, compuesta por un piano solemne, que evoluciona hacia un “twang” propio del country, y en la que Sandoval expresa frases melancólicas como “eres como un villano, en una película antigua, caminas, en la oscuridad, por la habitación de alguien” o “sálvame, porque me sigo hundiendo, y tenemos un puerto cerca de la orilla”.