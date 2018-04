Sofi Tukker / Treehouse

Sofi Tukker, el dúo sito en Nueva York formado por Tucker Halpern y Sophie Hawley-Weld, se ha hecho definitivamente un hueco en la electrónica popera internacional desde la edición de aquel EP o mini LP llamado ‘Soft Animals‘ que contuviera su hit ‘Drinkee’. Aunque su sonido ha terminado siendo menos Moloko y más EDM de lo que esperábamos entonces, y ahí está ‘Best Friend’, su nuevo hit con NERVO también apoyado por Apple, para probarlo; Sofi Tukker sí han logrado identidad gracias al mantenimiento de ciertas máximas.

Podríamos decir que su personalidad se sostiene sobre estos pilares: sus orígenes brasileños siguen en su música a través de los ritmos latinos y el uso puntual del portugués (‘Energia’, ‘The Dare’), también continúa el uso de punteos en la guitarra eléctrica (‘Johny’, muy Hooverphonic en la era “Jackie Cane”) alternados con los ritmos noventeros -sobre todo house-, hay más citas prestadas de escritores brasileños, y por supuesto el feminismo vuelve a aparecer en sus canciones, como muestra ‘Baby I’m a Queen’, en la que Sophie plantea algo así como: “llevamos una semana, es muy pronto para los sobrenombres / soy una reina, ¿así que por qué me llamas “baby”?”.

Pero sobre todo, podemos decir que Sofi Tukker siguen siendo un grupo extremadamente divertido. Vale, no son los más modernos del lugar y el “drop” de ‘Fuck They’ es algo que podría parecer digno hace 5 años, pero la canción, un himno de autoafirmación anti-haters que pretende terminar en amistad, es bastante delirante en letra y sobre todo en sonido. Y eso es de agradecer en un mundo del pop demasiado preocupado por un minimalismo que te sitúe en la misma playlist de hits que Post Malone y Drake, o en su defecto conseguir el “best new track” en el blog de turno.

Así que no, Sofi Tukker no han llegado los primeros a casi nada. ‘Batshit’ adapta sin sonrojo el ‘I’m Too Sexy’ de Right Said Fred un año más tarde que Taylor Swift, y las bases de ‘Good Time Girl’, ‘Energia’ o ‘Fuck They’ no son nada que no nos contaran Hot Chip la década pasada… cuando está a punto de acabar esta. Y sin embargo, qué entretenidas son todas ellas, ‘Energia’ con su estribillo-ametralladora y sus “da-da-da da minha energia, da-da minha energia”, ‘Good Time Girl’ con su “renuncia a convertirse en snob”, o ‘Batshit’ -cantada por Tukker por primera vez- con su aire a ‘Let’s Have a Kiki’ de Scissor Sisters, incluso en su letra “eres tan malo/a para mí… que siempre tenemos algo que olvidar” (el mismo espíritu de la notable ‘My Body Hurts’).

Hay cierta búsqueda de la intensidad en medio de todo esto. ‘Johny’ se inspira en ‘Caprichos e Relaxos’ de Paulo Leminski, y ‘The Dare’ en ‘Entre’ de Chacal. Pero incluso en esta, entre el bonito arpeggio de guitarra y las palmas, hay lugar para el hedonismo: “entre tener algo y el nombre, el algo / entre el vino y la copa, el vino / entre la piel y la ropa, la piel / entre nosotros, nada”. No hay más que a atender a la introducción de ‘Benadryl’, su tema sedante sobre la difenhidramina: “perdí mi cordura como mis calcetines / uno a uno y sin darme cuenta”. Sophie, que por cierto parece Lily Allen en varios puntos del disco (pre-estribillo de ‘Fuck They’, inicio de ‘Benadryl’), nos da sus principios base en ‘Baby I’m a Queen‘: “Puedo preferir el deseo al autocontrol / puedo preferir llorar a mantenerme en firme / puedo preferir el caos incluso a seguir la corriente”.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘Energia’, ‘Fuck They’, ‘My Body Hurts’

Te gustará si te gusta: 2raumwohnung, Dee-Lite, Hot Chip, Calvin Harris, Hooverphonic, Moloko, Icona Pop, Infernal

Escúchalo: Spotify