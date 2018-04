Kylie, Nathy Peluso, Hinds, Eels, Sr Chinarro, Ele y Egon Soda, en la lista de ventas española

Aluvión de entradas en la lista española de ventas en los días posteriores a Semana Santa. Si bien Manolo García continúa en el número 1 por cuarta semana consecutiva con ‘Geometría del rayo’, CNCO logran colarse en el top 3 con su disco homónimo. Son la entrada más fuerte pero, como decimos, hay muchísimas más.

Kylie mejora

Kylie Minogue logra asomarse por el top 8 en ventas con ‘Golden’, lo cual representa un resultado peor que los de Reino Unido y Australia (número 1) o Alemania (número 3), pero sí mejor que los de Italia (top 14), Holanda (top 18) o Francia (top 33). En España ‘Kiss Me Once’ fue número 9, por lo que se mejora un puesto el dato del disco anterior, aunque el top 3 de ‘Aphrodite’ queda lejos. ¿Le servirá de algo a Minogue en nuestro país su remix latino?



Gran éxito internacional de Thirty Seconds to Mars

‘America’ es top 9 en ventas en España y top 14 en streaming álbumes, todo un dato para ellos. Por increíble que pueda parecer, Thirty Seconds to Mars logran el mejor top de su historia en Estados Unidos, un número 2, y en Reino Unido, un número 4. Desde luego no se van a alcanzar las ventas millonarias de ‘A Beautiful Lie’ y ‘This Is War’, pero mal no les va…



Nathy Peluso, top 30

La buena aceptación y la fidelidad de los fans de la argentina asentada en España Nathy Peluso queda patente en su entrada en el nº28 con ‘La sandunguera’. El disco no aparece en la lista de streaming, sino que sus seguidores se han gastado la pasta en comprárselo. Su concierto en la Sala Apolo de Barcelona este 20 de abril será un éxito seguro.



Hinds entran más alto en España que en Reino Unido

Cambio de tornas en el universo Hinds. Si su debut en Reino Unido se situaba en el número 47 en su semana de salida, el segundo ha tenido que conformarse con el puesto 77. En España el primero no llegaba al top 100 y ‘I Don’t Run’ sí ha sido número 31. Eso sí, no puede afirmarse que “Hinds vendan más en España que en Reino Unido” pues las ventas de la primera semana en las islas las estimamos por este foro en torno a las 1.300 unidades, y esta cifra suele ser suficiente para un top 5 en nuestro país.

Por tanto, donde más han vendido ha sido esta vez en Estados Unidos: ‘I Don’t Run’ no entra al Billboard 200 por el streaming, pero en ventas son puesto 142 con 1.659 unidades vendidas en su primera semana. En su primera semana, ‘Leave Me Alone’ vendía 1.935 copias siendo puesto 169 en esta misma lista estadounidense.

Eels logran otro top 40 en España

Eels logran el 4º top 10 de su carrera en Reino Unido con ‘The Deconstruction’. Teniendo e cuenta que van 12 discos, no está nada mal. Curiosamente el top 33 alcanzado en España es exactamente el mismo que el logrado en 2014 con ‘The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett’. Empata, por tanto, su mejor dato. Sin embargo, en su propio país, el álbum no es capaz de llegar al top 200 entre la presión del streaming y la de Pitchfork.



Sr Chinarro logra otra entrada en el top 100

Sr Chinarro logra otra entrada en el top 100 español de ventas, si bien no iguala sus mejores resultados: ‘Presidente’ (2011) fue número 17, ‘Enhorabuena a los cuatro’ (2013) número 25 y el último álbum hasta ahora, ‘El progreso’, quedaba en el puesto 45. El nuevo ‘Asunción’ aparece por el puesto 57.



Ele llega al top 100

La madrileña Ele, inspirada por el folk, el soul o el country, llega al puesto 72 con ‘What Night Hides’, un segundo disco que se ha presentado con una sesión grabada en vivo en los bosques. Con su primer disco dio más de 70 conciertos, incluido su paso por el SXSW.



Egon Soda llegan al top 100

Egon Soda, la banda de Ricky Falkner y Charlie Bautista, entre otros músicos muy conocidos del panorama español, aparece por primera vez por el top 100. ‘El rojo y el negro’ consigue asomarse por el número 97.



Lisa Stansfield y otras entradas

Otras entradas en ventas son Maria Parrado de La Voz Kids con ‘Alas’ (número 6), La Pegatina con ‘Ahora o nunca’ (nº14), Carlos Rivera con ‘Yo vivo en vivo’ (nº22), Marlon con ‘Cosas que no se pagan’ (nº56), los rockeros Blackberry Smoke con ‘Find a Light’ (nº58), Quimi Portet con ‘Festa major d’hivern’ (nº60), Vuelo 505 con ‘No hay historias de fracaso’ (nº64), Kamelot con ‘The Shadow Theory’ (nº91), Lisa Stansfield con ‘Deeper’ (º93) y The Dead Daisies con ‘Burn It Down’ (nº100).