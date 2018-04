El feo drama que enfrenta a la familia de George Michael y al que fuera su novio por su herencia

Tras la muerte de George Michael el día de Navidad de 2016, el drama que enfrenta a su familia y a la que fuera su pareja, el británico de origen libanés Fadi Fawaz -quien encontró el cadáver del cantante-, por su herencia, valorada en 105 millones de euros, es tal que El País ha tenido a bien de recopilar toda o casi toda la información conocida al respecto en un artículo publicado esta semana.

Las familia de Michael busca vender varias propiedades del cantante, entre ellas una casa situada en Regent’s Park, donde Michael convivía con Fawaz y donde de hecho falleció. Por eso, la familia invitó a Fawaz a marcharse del inmueble a principios de 2017. Sin embargo, Fawaz se ha negado a irse, defendiendo su “derecho” a quedarse en la casa ya que es lo que acordó con Michael antes de su muerte, y pretende seguir ocupándola a pesar que no puede hacer frente a los pagos que requiere la propiedad. De hecho, Fawaz, que ha afirmado estar sufriendo para siquiera poder comprar “leche y agua”, se enfrenta a un embargo al no poder pagar una multa de 513 libras. Además, Fawaz todavía tiene que demostrar que aquel acuerdo exista, ya que al parecer se produjo durante una conversación, como informa Forbes, y al no haber documento que lo corrobore, no tiene valor legal.

La noticia última es que Fawaz ha acudido a Twitter para vender a sus seguidores posesiones de George Michael. “Es una manera de sobrevivir mientras se solucionan los problemas con su familia y el abogado”, ha escrito. Fawaz ha expresado que se ha “cansado de ser respetuoso con George Michael y con el resto de personas” y que se ofrece incluso a vender “cualquier historia”, se entiende que con tal de conseguir dinero. Un turbio episodio más en este feo y triste embrollo legal que esperemos termine pronto.

Goerge Micheal Items for sale if you interested please let me know. It’s a way so I can survive till we solve the problems with his family and lawyer. Since I’m left with no help and since no one is human anymore. — Fadi Fawaz (@fadifawaz) 16 de abril de 2018

Am willing to sell any story as well . — Fadi Fawaz (@fadifawaz) 16 de abril de 2018

Iam done with being respectful towards George Michael or the rest. — Fadi Fawaz (@fadifawaz) 16 de abril de 2018

I will fight for my right from George Michael till the last day of my life. — Fadi Fawaz (@fadifawaz) 16 de abril de 2018