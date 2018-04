Aitana Ocaña trabaja con Mauricio Rengifo y Andrés Torres… que no solo han producido ‘Despacito’

Aitana Ocaña, la mitad intérprete del número 1 en España ahora mismo, ‘Lo malo’, ha revelado a través de su Instagram que está trabajando en el estudio con “Mauricio y Andrés”. “Preparando la producción de cositas y creando cosas nuevas. Yo estoy muy feliz. Cada día aprendo con alguien nuevo”, indica acompañada de ambos desde Los Ángeles.

¿Quiénes son “Mauricio y Andrés”? Se trata de Mauricio Rengifo y Andrés Torres, los productores colombianos de ‘Despacito’ de Luis Fonsi con Daddy Yankee, y acto seguido de la también triunfal ‘Échame la culpa’. Mauricio es miembro de Cali & El Dandee, autores de un sinfín de hits latinos como ‘Lumbra’ y ‘Por fin te encontré’. El segundo ha trabajado con gente como David Bisbal, Thalía y Ricky Martin, entre otros, como podéis comprobar en Discogs.

La primera impresión, por tanto, es que, si bien Aitana no se sentía cómoda con el reggaetón, quizá se le ha abierto un universo de posibilidades que desde luego no tiene como baladista en ‘Arde’, que recientemente presentaba su mezcla definitiva. De hecho cuando entrevistamos a Aitana Ocaña y le preguntamos directamente si cantaría más reggaetón, su respuesta fue: “Yo no lo creo. El reggaetón me encanta, pero otra cosa es lo que quieras cantar. Me gusta más el pop”.

Sin embargo, Mauricio y Andrés no solo han producido reggaetón, sino también a Morat (su hitazo ‘Cómo te atreves’, entre otras) y han trabajado con OneRepublic (eso sí, en la versión latina de ‘No Vacancy’), como indicaba hace unos meses Billboard. De hecho, el dúo de productores dejaba a finales de 2017 esta interesante declaración en El País: “Morat no tiene nada que ver con el reguetón, y a las niñas jóvenes que oyen a Maluma y a J Balvin también les encanta Morat. Las reglas son mentira. Después viene otra canción y cambia el mundo. Lo hizo Adele, dos veces. De pronto, todo el mundo a hacer música sin beats y a volver a la balada. Luego viene otra canción y lo vuelve a cambiar. Y así vivimos nosotros, tratando de seguir y crear esa tendencia”.