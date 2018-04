‘On Hold’ de The xx, eliminada del top 40 de JNSP tras un récord de 75 semanas

Cada semana los lectores tenéis oportunidad de decirnos no solo lo que no os gusta, sino de hecho lo que SÍ os gusta votando por vuestras canciones favoritas en nuestra encuesta. Esta semana es noticia porque la canción que más tiempo ha aguantado en nuestro top 40 de la historia nos abandona. Copiando una norma de Billboard Hot 100 que expulsa a las canciones más longevas que están en la mitad baja de la tabla, es el turno de despedirnos de ‘On Hold’, que por primera vez ha quedado fuera del top 20 en 75 semanas. El primer single del tercer disco de The xx ha sobrevivido a temas de otros favoritos del público como Lana del Rey, Lorde, Dua Lipa, Arcade Fire o Lady Gaga, y de hecho también al resto de singles de The xx. Igualmente nos despedimos de ‘Blink’ de Bad Gyal y ‘Get Out’ de Chvrches al cumplir su 10ª-11ª semana.

Centrándonos en lo que sí permanece con nosotros, Azealia Banks sigue en el puesto 1 con ‘Anna Wintour’, Dua Lipa y Calvin Harris suben con la que va a ser una de las canciones del verano y re-entra ‘After the Storm’ de Kali Uchis, un tema que ya os propusimos a principios de año pero que entonces no pasaba del puesto 34, aguantando solo 3 semanas en lista. Logran llegar al top 40 ‘PYNK’ de Janelle Monáe y, por la zona baja de la tabla, ‘Barbie Tingz’ de Nicki Minaj, ‘The Club’ de Hinds y ‘Night Time’ de Superorganism. Ya podéis escuchar nuestra nueva lista de novedades y votar por todas vuestras canciones favoritas aquí.

All the Stars, de Kendrick Lamar, SZA

Anna Wintour, de Azealia Banks

Anywhere, de Rita Ora

Baby, I’m A Queen, de Sofi Tukker

Baila conmigo, de Soleá Morente

Barbie Tingz, de Nicki Minaj

Be Like Me, de Rush Week

Bet Ain’t Worth the Hand, de Leon Bridges

Call Out My Name, de The Weeknd

Candela, de Bad Gyal

Crayons, de cupcakke

Dancing, de Kylie Minogue

deep end, de Lykke Li

Delicate, de Taylor Swift

Dime, de Le Parody

Dinamita, de La Bien Querida

El momento, de La Casa Azul

El test de la Bravo y la Superpop, de Putochinomaricón

Faded Love, de Tinashe

Featherlight, de GusGus

Gran Hermano, de Carmen Boza

High Horse, de Kacey Musgraves

Hot Pink, de Let’s Eat Grandma

I Like It, de Cardi B

IDGAF, de Dua Lipa

Intuición, de Javiera Mena ft Li Saumet

Justicia universal, de Dorian

La Sandunguera, de Nathy Peluso

La vida adulta, de Hazte Lapón

Lemon Glow, de Beach House

Les llevaré mi cruz, de Triángulo de Amor Bizarro

Life on Earth, de Snow Patrol

Llorando en la limo, de C. Tangana

Lo malo, de Ana Guerra, Aitana

Make Me Feel, de Janelle Monáe

Me & Michael, de MGMT

Miedo, de Los Punsetes

Moving On Up, de Azealia Banks

Mr Tillman, de Father John Misty

My My My, de Troye Sivan

Never Be the Same, de Camila Cabello

Night Time, de Superorganism

No Tears Left to Cry, de Ariana Grande

O Isa, de Triángulo de Amor Bizarro

One Kiss, de Calvin Harris, Dua Lipa

PYNK, de Janelle Monáe

Quiet, The Winter Harbor, de Mazzy Star

Sisters, de Natalie Prass

Sit Next to Me, de Foster the People

Stop Me From Falling, de Kylie Minogue, Gente de Zona

The Club, de Hinds

Tongue, de MNEK

Try, de Hatchie

Vibes, de D’Valentina

Wasted Times, de The Weeknd Ver resultados