Dani Martín busca su “Viva la Vida” en ‘Dieciocho’

Dani Martín publica hoy en las plataformas digitales su nuevo sencillo, ‘Dieciocho’, de portada nostálgica tipo “Yo fui a EGB” y acompañada de un texto ilustrativo que comienza diciendo: “Hace dieciocho años salía mi primer disco / Hace dieciocho años cambió mi vida”. El tema sirve para presentar su gira retrospectiva “Grandes éxitos y pequeños desastres” y viene acompañado de un vídeo tipo collage retrospectivo. La letra incluye referencias al día que llenó el Calderón con El Canto del Loco o a la muerte de su hermana.

Musicalmente, Martín está aquí clarísimamente inspirado por los Coldplay de ‘Viva la Vida’ en esas cuerdas que sirven de leit motiv y también en los coros épicos del estribillo. Para lograr este sonido, le ha ayudado de hecho un productor británico, Guy Chambers, conocido por ser la mano derecha de Robbie Williams, pues estuvo detrás de ‘Angels’, ‘Let Me Entertain You’, ‘No Regrets’ o ‘Millenium’. Con todo, estamos claramente ante una de sus composiciones pop más certeras, si bien perjudicada por algún verso algo ñoño rollo “verás qué bonita la vida”.

Este es el texto completo de Dani, en el que caben grupis, discos, vida de lujo y familia: “Si me volvieran a llamar para decirme que querían ficharme para grabar un disco volvería a decir que sí, y repetiría absolutamente todo, el Calderón, las desilusiones, los días dorados, las personas, los Ladrones, los sinceros, los sueños, tú, vosotros, las tres plazas de toros, los parkings de campos de fútbol vacíos, los hoteles, los amores, el sexo, las noches, la carretera, el canto, mi inquietud, darme el permiso para parar lo que 9 años antes me había inventado y había querido toda mi vida, tener una banda, dejar la banda, hacer Pequeño, hacer Cero, Abbey Road, mi banda de ahora, montar mi oficina para dirigir mi carrera, mi Montaña Rusa, invertir, escuchar mi corazón, tener cerca a mis padres y amigos, el vino, la gente cantando…. volvería a vivir todo porque me ha traído hasta aquí, hasta el estudio de Guy Chambers, en Londres (productor de Robbie Williams, Annie Lenox, INXS…) a atreverme otra vez a hacer algo diferente fuera de mi lugar de confort, sin mi banda, sin mi productor de siempre, y me ha hecho mucho bien volver a darme ese permiso. Aquí está la canción que me salió de dentro, gracias a ese camino recorrido que resume toda esta etapa y que hemos producido con GUY, mezclado con Richard Flack (Robbie, Take That, Tina Turner..) y masterizado con Ted Jensen. Será la banda sonora de esta gira que arranca el próximo 28 de abril en Madrid (Wizink Center/ entradas agotadas) y que nos hará recorrer toda España, Mexico y Perú. Madrid 3 noches en el Wizink, Barcelona, Valencia 2 noches, Murcia…y un montón de fechas que puedes elegir. Voy a seguir el camino que esto acaba de empezar. Nos vemos. Salud”.