Brisa Fenoy estrena ‘Flores de colores’, su primer tema post-‘Lo malo’, apto para fans de… ‘Lo malo’

Con ‘Lo malo’, tema que adaptó al castellano, situado en el número 1 en España por segunda semana desde que se editara, Brisa Fenoy estrena nuevo single. En ‘Flores de colores’ encontramos parte de la esencia de la autora gaditana, aquí próxima tanto a ‘Lo malo’ como a su hit anterior ‘Ella’, ahora con un toque mucho más decidido de tropical house.

‘Flores de colores’ presenta también algunos de los rasgos identificativos de Brisa Fenoy que pueden atraer a los fans de ‘Lo malo’: el gancho “yo no quiero flores que son de colores” está empapado del mismo feminismo de “yo no quiero rosas / soy el león que se comió las mariposas”, las frases de las estrofas casi parecen pensadas para el formato dúo, y hay lugar también para el Spanglish. Como himno de independencia queda ratificado en ese “yo no quiero nadie que me subvencione”.

Cuando entrevistamos a Brisa Fenoy nos hablaba de cómo quería lanzar singles de varios estilos, y de hecho ‘Jerico’ era bien diferente. De momento, parece que el paso lógico era tratar de aprovechar el buen momento de ‘Lo malo’.

En cualquier caso, estas eran sus palabras exactas en febrero: “Seguro que haré más canciones así, pero quiero hacer muchas más cosas, cosas diferentes, y estoy segura de que a medida que crezca como artista iré mezclando incluso más cosas. Me gustaría hacer algo más atmosférico, más lento, más R&B. Me gusta experimentar, pero siempre dentro del pop, porque quiero hacer cosas que le lleguen a la gente, con letras muy naif para que el público entienda bien el mensaje. Ya te avanzo que lo que viene ahora no va a ser una nueva ‘Jericó’. Quiero sorprender con cada single que saco”.