Vetusta Morla, Imelda May y Pussy Riot, entre las confirmaciones de PortAmérica

Cultura Quente, que se celebra en Caldas de Reis (Pontevedra) entre el 5 el 7 de julio, acogerá en su Carballeira los 3 días de Festival PortAmérica. El festival confirma ahora a Vetusta Morla, Miranda!, Los Caligaris, Imelda May, Pussy Riot, Iseo & Dodosound with The Mousehunters, Los Coronas, Mitú, ElyElla, Azul Violeta, Arturo Paniagua Dj, Carlos Méndez, Luis Brea y el miedo, Pardo y Habitación Vudú.

Previamente se habían anunciado otros nombres como Izal, El Columpio Asesino, Viva Suecia, Shinova, Neuman, We Are Standard o We the Lion, además de La Habitación Roja, que pese a haber tenido que cancelar su gira de esta semana por enfermedad de Jorge Martí, continúan apareciendo en el cartel. Esperemos que sea buena señal.

Los conciertos tendrán lugar en tres escenarios y se destaca que habrá Zona Gastronómica -ShowRocking-, Acampada (abre a las 17h. del miércoles 4 de julio y cierra a las 16h. del domingo 8 de julio), Mercado de Talentos y Ciclos de Debate y Reflexiones en torno al medio ambiente. También se ha compartido un corto documental de Zinqin y Esmerarte que pretende realzar “El valor de las personas”. El festival está volcado más que nunca con el medio ambiente tras los incendios de Galicia en otoño. El vídeo muestra 3 historias, “las de 3 iniciativas que mejoran nuestro entorno y las personas que están detrás de ellas”.

En cuanto a la gastronomía, habrá varios chefs con Estrellas Michelin y Soles Repsol, que, comisionados por Pepe Solla, harán las delicias del público con sus tapas gourmet elaboradas con productos gallegos. Está a la venta un número limitado de abonos a precio de lanzamiento en Ticketea a 50€ + gastos de distribución (los 3 anteriores cupos de ofera se han agotado). Una vez se termine este otro cupo, el precio de los abonos pasará por diferentes tramos según se vayan acabando las entradas disponibles para cada uno de ellos.

Portamérica 2018 presenta "El Valor de las personas" from EsmerArte Industrias Creativas on Vimeo.