La Canción del Día: C. Tangana quiere “tirar su vida” ahora que está “en la cima” en ‘Na de na’

En ‘Avida Dollars’, la nueva mixtape que C. Tangana edita hoy, aparece con la cara magullada. Esta portada, que ha empapelado como mínimo el centro de Madrid durante los últimos días, solo podría tener sentido tras el éxito de ‘Ídolo‘, y en muchos sentidos parece la respuesta a la cumbre de su fama, el disco que contiene su hit ‘Mala mujer’. Difícilmente, ‘Avida Dollars’ habría tenido el mismo sentido en ningún otro momento que este.

Como ‘Llorando en la limo’, ‘Na de na’ lidia con la fama, pero lo hace de manera menos divertida, más amarga y brumosa, quizá gracias a la colaboración de Royce Rolo (también está Danni Ble), por tanto más en sintonía con esta portada que va a pasar a los anales por mucho que él se empeñe en renunciar a las ediciones físicas. Puchito aparece aquí narcotizado por la fama (“ya no siento na’ de na'” es la frase más repetida) y a todas luces confundido por la misma.

“No sé separar el bien del mal / No sé si me dice la verdad” y “quiero tirar mi vida / ahora que estoy en la cima” son algunos de sus versos, si bien en contraposición a la agresividad de su posición de poder (“Ya no siento na’ si mientes (¡no!) / Sólo quiero oro en los dientes”), sobre todo manifestada en la referencia aparente a un BMW (“Quiero un beema / Pasarte por encima”).

Hay debate sobre nuevas letras machistas (no creo que lo sea querer una mamada, pero… ay… esos gritos de “puta” suenan mejor en boca de Mala Rodríguez), pero también debería haber otro debate sobre el enorme número de ganchos que pueden caber en 2 minutos -casi todas estas 10 nuevas canciones lo duran- tras el excelente grower que ha supuesto ‘Llorando en la limo’, ya una de sus mejores canciones. Y eso es mucho decir, ¿os acordáis de la playlist de 15 hits de C. Tangana que hicimos ANTES de ‘Mala mujer’?