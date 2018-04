Boys Noize, el productor electro que estaría trabajando con Lady Gaga

Mientras llega ‘Ha nacido una estrella’, la película que Lady Gaga protagoniza junto a Bradley Cooper, la cantante trabaja en nuevo material y ha sido vista, por ejemplo, en el estudio junto a BloodPop, que pese a ser conocido por temas muy electrónicos y bailables como ‘Friends’ con Justin Bieber o ‘Capital Letters’ con Hailee Stanfield, no imprimió tanto este estilo en su trabajo en ‘Joanne‘, mucho más AOR e incluso folk.

Sin embargo, parece que Gaga busca esta vez un sonido algo más electrónico. Lleva a esta conclusión el hecho que Boys Noize, el proyecto del productor alemán Alexander Ridha, ha insinuado en Twitter que está trabajando con Lady Gaga, quien de hecho le ha contestado de manera similarmente críptica. Ridha ha afirmado que “Lady Gaga ha derramado agua en mi modulador”, a lo que Gaga ha replicado: “pero lo resucité con un secador de pelo, fue un bautizo”. Ridha de hecho se encuentra ahora mismo en Los Ángeles. Parece que ambos se han reunido en el estudio y Gaga podría haber estado a punto de desgraciar la máquina de Ridha.

Hemos hablado de Boys Noize en varias ocasiones en este site. El alemán ha trabajado recientemente en el último disco de Jean-Michel Jarre, y este año ha publicado un nuevo álbum de sonido muy industrial titulado ‘Strictly Raw, Vol. 2’. Conocido por sus remixes, Boys Noize practica habitualmente un sonido cercano el electro-disco afiladísimo de Justice, con un punto a ZEDD que nos remitiría a ‘ARTPOP’. Es muy pronto para hablar de disco electro ya que el sucesor de ‘Joanne’ se encuentra todavía gestándose, pero… ¿alguien cree que se avecina otro ‘Joanne’?

Lady Gaga spilled water over my modular system 💦

But then I resurrected it with a blow dryer it was a christening ☠️

— Lady Gaga (@ladygaga) 19 de abril de 2018