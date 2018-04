Zola Jesus / Okovi: Additions

Zola Jesus se puso muy intensa hace apenas unos meses con el lanzamiento de ‘Okovi’, un álbum donde volvía a dejarse querer por la oscuridad sonora de sus inicios y en el que la muerte sobrevolaba como principal influencia en sus letras. Aunque eso sí, la estadounidense se guardaba un as en la manga tras sus productivas sesiones de grabación: este ‘Okovi: Additions’ que ahora nos ocupa y que, en realidad, es un EP con cuatro temas descartados del álbum original acompañado de cuatro remixes de lo más resultones a cargo de Johnny Jewel, Katie Gately, la banda de black metal Wolves in the Throne Room y Joanne Pollock.

Las nuevas cuatro canciones muy probablemente no entraron definitivamente en ‘Okovi’ porque transpiran un aura algo más experimental. Ahí está ‘Vacant’, por ejemplo, una pieza que arranca con una intro atmosférica y que habla de ese momento en la vida en el que te das cuenta que todo va cuesta abajo y sin frenos. ‘Bound’, por su parte, resulta la más accesible del lote por su toque industrial y su poderoso estribillo, mientras que ‘Pilot Light’ sigue la senda de ‘Witness’ (sustituyendo los arreglos de cuerda por el mero acompañamiento de un piano y unos coros) y ‘Bitten Wool’ bien podría funcionar como una balada funeraria aderezada con psicofonías.

En cuanto a los remixes hay de todo para todos. El trabajo que han hecho Wolves in the Throne Room con ‘Exhumed’ suena la mar de interesante porque es como si la banda hubiese invitado a Zola al estudio. Aunque parezca mentira, ella podría colar como vocalista de una formación de black metal, sin duda. Johnny Jewel, el cerebro detrás de Chromatics, Glass Candy y el sello Italians Do It Better, se decanta por arrebatar el cello a ‘Ash to Bone’ y sustituirlo por una base algo más marcada que la que escuchamos hace meses en la pieza original. Aunque no, no es un remix para bailar al igual que los que firman Katie Gately y Joanne Pollock. La primera ha decidido dejar prácticamente irreconocible ‘Siphon’, dotándole de un punto catártico que va de menos a más a medida que avanza, mientras que en el caso de Pollock ésta desnuda la siempre a reivindicar ‘Soak’ extirpándole todas las florituras instrumentales posibles.

Este EP debe tomarse como lo que es: un pequeño regalo para los fans que hace algo más llevadera la espera de su próximo LP. Si sigue la senda de estas canciones lo próximo podría ser su álbum más experimental hasta la fecha, pero para salir de dudas habrá que esperar hasta que ella misma lo decida.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Bound’, ‘Pilot Light’ y el remix de Wolves in the Throne Room de ‘Exhumed’

Te gustará si te gusta: ante todo ‘Okovi’ y si te quedaste con ganas de más hace unos meses cuando escuchaste el disco

Escúchalo: Spotify