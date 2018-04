La canción del día: ‘Me So Bad’ es la apuesta tropical de Tinashe que no debería pasar desapercibida

Tinashe no ha conseguido el éxito que esperaba en sus propios términos, así que en ‘Joyride‘ lo ha buscado en los sonidos de moda, y ha adelantado el disco publicando tres singles, ‘No Drama’, ‘Faded Love’ y ‘Me So Bad’, que han ahondado en ritmos trap y tropicaloides, por suerte de manera digna y sin reducir la personalidad de Tinashe al de una cantante cualquiera.

Puede que la “moda tropical” nos sea ya demasiado familiar, pero no es impedimento para que sigan saliendo buenas canciones en torno a este sonido. De la misma manera que, hasta no hace tanto, parecía que el pop bailable con vocecitas distorsionadas estaba muerto hasta que salió ‘Anywhere’ de Rita Ora, ‘Me So Bad’ demuestra que un sonido de moda puede seguir sonando vigente si la composición a la que acompañan es buena, y ‘Me So Bad’ lo es y deja claro su innegable gancho desde que empieza con su sonora frase “I know you want my free time, I normally don’t play that, that, that, that”, que te arrastra de lleno a la sensualidad de la canción, a la que también se suman Ty Dolla $ign y French Montana aportando sus versos.

Los translúcidos sintetizadores que arropan este ritmo jamaicano remiten a varios temas recientes de sonido similar, como ‘Send Me a Picture’ de Gwen Stefani, ‘No More Sad Songs’ de Little Mix o, por supuesto, ‘Cheap Thrills’ de Sia. Pero ‘Me So Bad’ se diferencia de ellas en que su actitud es mucho más descarada y sexy, y también en que su estribillo es un “belting” y por tanto aporta un dramatismo a la canción que no tiene ninguno de los temas mencionados. Así, Tinashe ha adaptado a su estilo un sonido que en principio no tiene nada que ver con ella, dando lugar a su propia canción del verano. Es totalmente irresistible.