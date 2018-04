Fiona Apple canta la tierna nana ‘I Can’t Wait to Meet You’

Fiona Apple es una de las artistas involucradas en ‘Hopes and Dreams’, el nuevo recopilatorio de nanas originales que Carnegie Hall publica desde 2011 como parte de su programa Lullaby Project, y que une a mujeres embarazadas o primerizas con compositores profesionales para componer una canción para sus bebés, que luego interpretan artistas de renombre. El proyecto busca resaltar la importancia de la salud maternal y la ayuda al desarrollo infantil y fomentar el vínculo entre mujeres e hijos en zonas marginales de Nueva York. En el disco están también Angélique Kidjo, Catherine Zeta-Jones o Patti LuPone, entre otras.

Apple interpreta en ‘Hopes and Dreams’ una tierna nana compuesta por la madre embarazada Solangie Jimenez con la ayuda del compositor Thomas Cabaniss. En ella, Apple canta a un futuro bebé que sabe le hará muy feliz: “qué ganas tengo de conocerte, no sé qué haré el día que eso ocurra, lloraré y reiré y te besaré, yo te tendré, tú me tendrás, el mundo será diferente y nuevo, espero que hagas más cosas de las que yo he hecho, espero que puedas seguir tus sueños”.

Esta bonita composición es una de las pocas novedades musicales que ha protagonizado Fiona Apple tras la edición, en 2012, de su disco de título larguísimo ‘The Idler Wheel Is Wiser Than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do‘.