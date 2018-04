Charlie Puth hace un vídeo pro-LGBT para ‘Done for Me’ con Kehlani y pone fecha a su disco

Charlie Puth finalmente ha anunciado que su disco, ‘Voicenotes’, sale el 11 de mayo. El sucesor de ‘One Track Mind’ -ese disco del que Puth no quiere saber nada- tenía que haber salido el año pasado y, de hecho, este sábado 21 de abril se ha cumplido 1 año del lanzamiento de su primer sencillo, ‘Attention’. Pero Puth consideraba que no estaba terminado. Dice que ya sí.

A esta novedad hay que sumar el videoclip que ha presentado Puth esta semana para su reciente single, ‘Done for Me’, que comparte con Kehlani (por cierto, presente también en el disco de Cardi B). Un vídeo de estética retro, muy 80s, como la canción y que, como esta, cuesta la historia de una infidelidad. En el vídeo, la chica de Puth le abandona para irse con Kehlani, y Puth ha hablado en tu Twitter de su intención por que el v´dieo fuera inclusivo para la comunidad LGBT. “Quería hacer un vídeo que representara cuánto hemos avanzado como sociedad. El amor es amor”.

Todas las noticias de Charlie Puth, aquí.

Re: Done For Me Music Video. I wanted to make a visual that represented how far we have come in society. Love is love…. https://t.co/mLisPquV2n pic.twitter.com/2W6A8lB4Up

— Charlie Puth (@charlieputh) April 22, 2018