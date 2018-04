Vega / La Reina Pez

Cinco años después de ‘Wolverines‘ -en medio hubo un disco de versiones de canción italiana-, con grupos como Izal y Vetusta Morla copando las listas de streaming y llenando grandes estadios, y artistas como Zahara y Love of Lesbian codeándose con los ganadores o finalistas de Operación Triunfo, el debate entre indie, mainstream y triunfito se ha quedado muy viejuno. Qué bien, ya era hora: al fin podemos disfrutar de las canciones de Vega sin apellidos ni polémicas vacuas sobre cuál es su verdadero lugar en la industria musical.

El cometido de Vega continúa siendo hacer las mejores canciones de pop-rock posibles, y ‘La Reina Pez’ es un disco con varias de ellas, directo, grabado en Kreuzberg, cerca de donde David Bowie grabó su trilogía berlinesa, que deja momentos tan vivos como el single ‘Sally’ o el estribillo de ‘Peces’. En este tiempo la autora ha sido madre, y eso es algo que se nota en las composiciones. Ha querido incluir balbuceos en un par de temas del álbum, el primero de los cuales, ‘Sombras’, bebe tanto de la Madonna de ‘Ray of Light’ en espíritu que hasta se nota en su texto: “Solamente tú, rayo de sol / alumbrando mis sombras, dando calor / Solamente tú”.

Eso sí, los experimentos electrónicos han quedado reducidos a un par de teclados, porque lo que prima es la búsqueda de la urgencia que dan las mencionadas guitarras eléctricas, protagonistas absolutas de la mayoría de composiciones, como por ejemplo de ‘Después de ti’, a medio camino entre Raphael y Mari Trini para muy bien; ‘Eterna juventud’, que cuenta con un estribillo oscurete en contraste con la luminosidad de las estrofas; o de la optimista ‘Puedes ser’, cuyo piano va resultando cada vez más boogie-woogie.

Eso sí, la maternidad no es ni muchísimo menos lo único para Vega, como ya nos adelantaba hace unos meses: “Tampoco pienso que la maternidad lo cambie todo. Hay cosas que las cambia el paso del tiempo, seas o no madre, o que directamente no cambian, tengas o no una hija”. Así, destacan la desestructurada pero exitosa ‘Haneke’, que podría hablar de un thriller doméstico (“la maté porqué era mía / era solamente mía / la maté porqué la quería de verdad”); o ‘Buitres’, una de las baladas que, con rimas muy Vainica Doble, podría hablar del final de una relación pero también puede ser interpretada como una canción protesta (“Tú, que no tienes vergüenza, probarás tu inocencia abdicando sin más”).

Porque sí, también hay baladas. ‘When Mary Comes’ es un agradable country en compañía de Azahara Mígel, y ‘Santa Cristina’ es a todas luces una canción fundamental en la carrera de Vega, en tanto que busca ser una canción de autoafirmación después de tantísimo tiempo en la música (“Dicen que ya no soy la misma, todos dicen que el miedo me resbala por la sien”, arranca diciendo, captando toda la atención del oyente). Y que la búsqueda de la propia identidad es un tema importante en el disco es algo que queda claro cuando este tema vuelve a aparecer en el mismo single ‘Sally’ -llamado así por el clásico de Oasis ‘Don’t Look Back In Anger’, pero un tema sobre sí misma al fin y al cabo- o el final y corte titular ‘La Reina Pez’, en el que Vega nada río arriba en busca de su libertad.

Hace tiempo que Vega es libre de hacer lo que mejor se le da, y lo hace bien. ‘La Reina Pez’, que por cierto incluye libreto manuscrito y ha sido impreso en papel piedra, respetuoso con la naturaleza, es un disco con varias joyas a las que apenas se puede poner algún pero, como la secuencia en que se presentan. Es un acierto no haber cerrado con las típicas baladas, sino con dos temas tan épicos como ‘Dónde estabas tú’ (la mezcla imposible entre ‘Creep’ de Radiohead y ‘Respect’ de Erasure) y ‘La Reina Pez’, de producción beatliana. Sin embargo, el álbum no explota todas las posibilidades de su dinamismo. ‘When Mary Comes’, que parece situada a la mitad para cerrar la cara A en la edición vinilo, queda regular en inglés y en medio, en la edición digital y de CD, pues tiene cierto aroma a “bonus track” más bien en medio de un álbum pop-rock. Claro que igual esto ya es ponerse demasiado tiquismiquis…

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘Sally’, ‘Después de ti’, ‘Santa Cristina’, ‘Haneke’, ‘Dónde estabas tú’, ‘La Reina Pez’

Te gustará si te gustan: Zahara, Mari Trini, Amaral, Vetusta Morla

Escúchalo: Spotify