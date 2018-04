Christine and the Queens amplía su gira, que sigue sin parada en España “de momento”

Tras haber anunciado su regreso a los escenarios días atrás, con apenas cuatro fechas en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Londres, París, Christine and the Queens amplía ahora esa gira, que se convierte ya en un tour mundial en toda regla (que, de nuevo, reduce su nombre artístico, aparentemente, a “Chris”). Partirá, curiosamente, de Luxemburgo el día 11 de octubre, y luego irá saltando de capitales europeas como Amsterdam, Bruselas o Estocolmo a ciudades norteamericanas como Philadelphia, Seattle, Toronto, Montreal, antes de emplearse a fondo en Reino Unido y, ya muy avanzado el mes de diciembre, en su Francia natal.

Como vemos y ya avanzábamos en el titular, no se incluye parada alguna en nuestro país, donde, mal que nos pese, en realidad no ha alcanzado la misma notoriedad que en el resto del mundo y, muy probablemente, tampoco hayamos colaborado demasiado a las ventas millonarias (1,3 millones, dice su nota de prensa) de su fantástico debut ‘Chaleur humaine’. Aún así, no está descartado que nos visite, puesto que el propio anuncio de la gira ya indica que no hay fechas españolas “de momento”.

Parece que esta gira serviría a Letissier para presentar su segundo largo, del que podríamos saber algo más muy pronto, a tenor de sus últimas actualizaciones en redes sociales, en las que ha subido una imagen suya en el estudio con el texto “pronto estaré lista”.