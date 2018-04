El folk-pop épico de Vance Joy demuestra su tirón agotando en Madrid a 6 meses de su concierto

El caso del australiano Vance Joy es uno de esos en los que el público, claramente, ve algo que la crítica especializada no. Su folk-pop de ukelele con toques épicos por aquí o íntimos por allá, le convirtieron en una estrella mundial gracias sobre todo al éxito de ‘Riptide’ (su vídeo oficial, suma 217 millones de reproducciones; en Spotify, se acerca a 600 millones de streams), un single que publicó en 2013 como avance de su debut ‘Dream Your Life Away’ y que en nuestro país se popularizó con una campaña publicitaria de una compañía de telecomunicaciones.

No cabía sospechar que ese éxito más o menos efímero (¿cuántos conocerán/conoceremos perfectamente la melodía sin saber quién es su autor e intérprete?) se prolongara más allá y, sin embargo, hoy conocemos que el joven cantautor ha agotado todas las entradas para su primera y única (por el momento) actuación en España. El 25 de octubre estará en la sala Joy Eslava de Madrid y, en apenas un mes, ha agotado todo el papel. Las promotoras, Mercury Wheels y Live Nation, no han desvelado si decidirán trasladar el show a una sala de mayor aforo o ampliar con otra fecha más en la misma ciudad, como sucede en muchos de estos casos.

Tras acumular una ventas estimadas superiores a 2 millones de copias de su debut, James Keogh (ese es su nombre real) ha lanzado a principios de este mismo año su continuación. Un ‘Nation of Two’ que versa, como indica su título, en una relación de pareja equilibrada y sólida y que reincide en su línea folkie-pero-coreable, con el single ‘Lay It On Me’ como principal estandarte. De nuevo, y quizá de manera más acusada que su debut, la crítica no ha sido muy benevolente con él, pero parece evidente que eso no condiciona lo más mínimo a su público.