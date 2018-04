Dellafuente: “Ahora todo el mundo se pone Autotune y pega 4 berridos. Se ha vuelto todo muy normal. Por eso me he encerrado a hacer música”

Dellafuente se ha convertido en los últimos años en uno de los nombres fundamentales de la música urbana gracias al potencial de canciones como ‘A lo mejor’, en su caso a veces impregnadas de reivindicación social, a sus aproximaciones al flamenco o al reggaetón, a sus colaboraciones con el Maka, a la buena aceptación de su disco ‘Ansia viva‘… Y en los últimos tiempos le ha llegado al fin el éxito comercial a lo grande gracias a su dúo con C. Tangana en ‘Guerrera’, un tema que pese a haber sido lanzado en plena Navidad ha terminado siendo uno de los mayores hits de ambos, ya certificado como disco de oro (primero, de platino, después) como veis en la imagen.

Este martes Dellafuente ha participado en un evento de Sony (no del sello discográfico sino de Funatic de su división “mobile”), lo que hemos aprovechado para hacerle unas breves preguntas. Por qué sus lanzamientos discográficos se han ralentizado, qué ha significado para él ‘Guerrera’, qué será lo siguiente o cómo denominar correctamente al llamado “trap” son algunas de las cuestiones que salen en la conversación. Foto principal: Facebook. Foto 2: Davit Ruiz para Sony

La última vez que te entrevistamos fue el día de lanzamiento de ‘Guerrera’, un tema que ha terminado arrasando. Cuéntame cómo lo has vivido.

Lo he vivido todo un poco ajeno, la verdad. En mi cabeza no entraba ganar un disco de oro, nunca me lo había planteado, ya no te digo el de platino. Ganar el disco de oro ha sido una de las cosas que más ilusión me ha hecho en la música. He hecho conciertos grandes, colaboraciones grandes… pero ganar un disco de oro es como si hubiese tenido un niño. Creo que es un reconocimiento a una carrera. No te digo que sea Joaquín Sabina, pero sí es un reconocimiento a hacerlo bien, a ser más profesional, a algo que estaba funcionando dentro de un sector en el que no se te contabilizaba para conseguir un disco de oro.

Claro. La gente que habéis crecido en Youtube, es algo que no tendríais en la cabeza, porque en España Youtube no contabiliza (en Promusicae)…

Es como un juego, todo el mundo puede ganar un disco de oro, pero solo hay un camino para ganarlo. Hay que jugar con unas cartas muy concretas. Yo puedo subir a Youtube un tema y tener 50, 60 millones de visitas y que no me lo den.

En Estados Unidos Youtube sí contabiliza.

Por un lado es injusto, por otro es como un juego. No es fácil.

Aitana de OT dijo en la tele cuando le dieron el disco de platino por ‘Lo malo’: “¿eso se da?”. Si la discográfica se molesta en dártelo…

Sí, claro (risas)

Has entrado en radio. ¿Alguien de tu barrio, tu familia te ha dicho: “¡pero que te he oído en la radio! ¡Ahora sí que sí!”?

Todo el mundo. Todas las personas que conozco me lo han dicho. Pero ya no es eso. Es que esa canción me ha conectado con gente como Cristina Pedroche. O Pablo Alborán.

Te han hablado por las redes…

A lo mejor la han subido a internet y hemos tenido una miniconversación. Nada más allá, pero conexiones con personas que no me habría planteado, ni habría conseguido de otra manera.

@pabloalboran gracias por hacernos la espera tan agradable!! y x favor, repite lo de anoche más a menudo!..me chifla como suena #guerrera en tú voz..👌👏💃!!!! pic.twitter.com/n8VZGLgDNp — C@A (@doalcarcarmen) February 11, 2018

¿Has notado un cambio de público? Porque se dice que el público de 40 Principales es poco especializado y luego tampoco es que vayan a tus conciertos…

Lo que siempre he dicho y sigo pensando es que tú no vas a coger un fan de Los 40 Principales. El que oye 40 Principales se lo pone por no rallarse, no busca descubrir cosas nuevas, creo yo. De ahí no vas a pillar una fanbase, no vas a coger fans como tal. Sí que les suene tu nombre y si pasan por allí dirán: “está el de ‘Guerrera’, voy a ir a ver”.

Algo sí habrá subido tu catálogo…

Claro. Con ‘Guerrera’ también, pero desde antes.

‘Ansia viva’ es un disco que funcionó muy bien, claro…

Cada vez veo más público femenino y eso es algo que no había antes. Antes era todo como de hombres.

La canción ‘Guerrera’ además es de empoderamiento.

Sí, correcto…

¿’Guerrera’ es una de las canciones de las que más orgulloso estás?

Sí. Favorita… es que no tengo. Soy muy sieso para tener canción favorita o color favorito. Todo me gusta o todo no me gusta. Pero sí le tengo mucho cariño porque la había hecho con Antonio (Narváez) pa mi disco, él hizo la guitarra, yo la letra, hicimos el arreglo, la hicimos 100% nosotros. Luego Alizzz la convirtió en un súper hit, Pucho metió su… (parte). Pero hemos hecho un disco de oro con algo que hemos creado nosotros.

Esta canción es un poco disco, ¿es una excepción entre el material que tienes por sacar o tienes más como esta?

No te miento si te digo que tengo canciones de 7 estilos diferentes u 8. Entre ellos está este, pero también otros. Es que tengo mucha música sin sacar.



De hecho ayer pusiste en Twitter, en un Q&A, que tenías 5 discos preparados.

Llevo un año y medio cansado de hacer lo que hago. Me canso de hacer siempre lo mismo. Me he cansado de subir canciones a Youtube, y que fuera siempre lo mismo. Sí, el siguiente tema hacía 10 visitas más, un poquito más, pero no había una cosa que dijeras “guau, cómo ha cambiado esto”. Entonces, me puse a hacer música. Me encerré con Antonio, y de ahí salió ‘Guerrera’. Y este año y medio hemos hecho muchísimas canciones que no quiero sacar y que caigan en el olvido. Tengo más de 30 temas, y de 40. De diferentes clases, tristes, alegres… Todos juntos no pegan, y si los saco de singles, voy a estar hasta 2030. Una de las ideas era juntarlos en 5 discos, 5 EP’s, porque tengo que sacarlos de alguna manera. Me he ido descuidando y tengo ahí niños que quieren salir a ver el exterior. Tengo mucha música y no sé cómo sacarla.

También con el éxito de ‘Guerrera’, supongo que está la opción de fichar por algún sello.

Sí, llevamos mucho tiempo negociando con diferentes sellos, pero no hemos llegado a ningún punto en común. Ahí seguimos esperando a ver si nos entendemos.

¿No tienes una canción clarísima que tiene que ser el siguiente single?

Tengo muchas.

Todas están a la misma altura, las 30 o 40…

A lo mejor hay 10 que tienen más preferencia. Pero ya te digo que está todo un poco loco. Necesito que venga alguien a mi vida y diga: “vamos a focalizarnos”.

También dijiste ayer algo así como: “Más que subir temas a Spotify, voy a borrar unos cuantos temas”.

Desde que tengo internet como Dellafuente, como artista, en Twitter e Instagram borro cosas del pasado. En Facebook no tanto. Como llevo año y medio sin sacar música, o sacando muy poquita música, de ahí para atrás lo veo muy maquetero, y muy diferente a lo que estoy haciendo ahora. No sé si ponerme a borrar, pero hay un cambio muy grande. (Lo antiguo) lo veo muy maquetero, muy aleatorio, muy random, muy poco organizado. Me gustaría decir: “a partir de aquí, voy a hacer lo que hubiera hecho si yo hubiera decidido alguna vez hacer música como artista, y no (haber entrado) como un elefante en una cacharrería”.

Siempre puedes hacer como Kanye West en ‘The Life of Pablo’, que modificó las versiones definitivas de sus temas, dos semanas después.

¿Eso por qué? ¿Porque no le gustaba?

Porque lo que él consideraba la versión definitiva del disco no llegaba.

Eso me pasa a mí. “Esto lo haría de 20.000 formas diferentes, esto lo diría diferente, aquí metería otra cosa”. Soy demasiado crítico.

También hay que tener cuidado con la frescura que se pierde con la profesionalización.

Se pierde la esencia, eso ya lo sé yo. Lo estuve hablando con mi gente. Yo no soy capaz de hacer un tema como lo hacía antes, y lo envidio, pero también porque era mucho más ignorante dentro de la música. De (haber decidido) dedicarme a la música, no lo hubiera hecho así.

Cuando dices “mi gente”, ¿a quién te refieres? ¿Quién es tu equipo de confianza?

Estuve una semana en una casa rural con gente con la que hago música. Con Antonio (Narváez), con Moneo, que me está metiendo guitarras. Mi fotógrafo también venía.

¿Qué canción crees que no ha envejecido tan mal de tu repertorio pasado?

Las más experimentales, las más raras. En ‘Ansia viva’ hay una que se llama ‘Miénteme’. No sé qué coño es eso, tiene un sample de JAYEEM. Es una canción abstracta, ambiental. Esa canción me flipa por eso, es más atemporal.



¿Y las que ves más en el pasado?

Las que son más cerrás, más traperas.

A los periodistas musicales nos trae por el camino de la amargura cómo llamar al nuevo pop, trap no puede ser como ha explicado C. Tangana, “música urbana” dice Niño de Elche que para música urbana el flamenco…

A mí música urbana no me disgusta. Seré yo mu cateto o mu flamenco (risas). Donde se habrá criado Niño de Elche o donde me he criado yo, (es verdad que) la música de la calle era el flamenco. Pero donde yo escuchaba flamenco, ahora se escucha al Maka, que tiene de flamenco, pero también de reggaetón, de muchos tintes. El término de música urbana, dentro de los que no me gustan, es el más correcto, porque engloba muchos temas. Si fuera periodista, diría “música urbana”.

También hay quien dice que música urbana es toda. Los Punsetes son urbanos, ¿cómo no va a ser eso “música urbana”?

Yo entiendo por música urbana lo que escucha la juventud en la calle, que es reggaetón, trap y sucedáneos.

Este año han salido millones de cosas ya, C. Tangana ha sacado otra mixtape, esto va follao ya. ¿Qué te parece la música que se está haciendo este año y cómo suena respecto a lo que preparas tú?

Me parece muy poco novedoso, muy poco sorprendente. Llevo un tiempo pensándolo. Por eso me he encerrado a hacer música, porque veía que todo era igual. Hubo una explosión cuando asomamos la cabeza todos, que era to nuevo. Escuchabas un tema y era un hostión de nuevo. Eran unas atmósferas nuevas, era nuevo y sorprendente. Ahora todo el mundo se pone Autotune y pega 4 berridos. Se ha vuelto todo muy normal. Por eso me he encerrado a hacer música. Intentaba hacer algo que no fuera lo de siempre. Me parece poco sorprendente, más de lo mismo.

Y en esta casa rural habéis hecho algo más experimental.

Ahí se nos fue la olla. No sé cuándo saldrá. No pega para el verano (risas), pero es muy diferente a todo lo que venía haciendo. Es algo que buscaba. Estoy harto de grabar 500 reggaetones, que me los grabo, que me divierto, que me gusta. Pero como artista busco hacer algo que no se ha hecho, que suene diferente o que yo no he hecho. Y es lo que me falta en el panorama actual.

Por recapitular: tienes 5 discos hechos, y este sería tu 6º disco.

(No) Con este van 5.

Tienes un disco más reggaetonero, otro por ejemplo más R&B…

Tengo de todo, sí, correcto.

…y lo último que has hecho sería lo más experimental.

Correcto.

Rosalía está haciendo un disco con un productor distinto y lo presentará en el Sónar, Niño de Elche ha hecho un disco totalmente diferente… Yo sí que veo que se están haciendo cosas distintas.

Es que me has dicho dos artistas que no consumo, no te sé decir dos canciones. Los conozco. Pero yo te digo del panorama que me rodea, o gente nueva que sale y es más de lo mismo.

¿Tienes algún plan nuevo, aparte de la música de estudio, un directo nuevo, por ejemplo?

Con el directo tengo un problema. Empecé en diciembre un show nuevo con mi propio montaje, mis técnicos. Y es lo mismo: me sabe a poco, quiero hacer algo más. Estoy en ese plan: ¿qué hago, seguir con esto o cambiarlo todo? Como nunca voy a parar para cambiarlo todo, lo que voy a hacer es mantener el show unos meses. Para el año que viene estoy preparando algo más gordo en cuanto al show se refiere, pero este año me he propuesto afianzarme, no como “artista urbano” entre comillas, sino como artista… ¿mainstream?

¿La palabra pop te repele?

No sé si es pop. Un artista más como los que hay… (piensa) ¡Como Melendi! (risas) Que todo el mundo sabe quién es, sonar en la radio… Afianzarme en ese mundo. O por lo menos ganarme el respeto de ese público.

No sé si ‘Guerrera’ te ha paralizado un poco, más que darte un empujón.

No, al revés. Me ha abierto muchas puertas, pero lo que pasa es quiero entrar con cuidado. No quiero romper la puerta. Quiero tratarlo con cuidado y hacerlo lo mejor posible. Las cosas de palacio van despacio.