Manu Chao, criticado por promocionar en Twitter a un agricultor que receta hierbas para curar el cáncer

Manu Chao, que hace unos meses era noticia por reaparecer tras un semi-retiro de varios años y regalar nueva música a sus fans, se ha metido en una considerable polémica en Twitter tras promocionar en la red social una futura conferencia de Josep Pàmies en Mallorca, enfadando a sus fans y también a parte de la comunidad científica, que le dirige cartas muy críticas.

Josep Pàmies es un agricultor catalán dedicado a la “medicina alternativa” que recomienda remedios para enfermedades como el cáncer o la malaria cuya efectividad ha sido desmentida por la ciencia, y que incluye el uso de productos cuya venta y distribución es ilegal en España. Pàmies es conocido por recetar microdosis de marihuana a bebés recién nacidos o plantas como la estevia o el kalanchoe para combatir el cáncer o la diabetes. También receta dióxido de cloro (un tipo de lejía) para curar la malaria y el autismo, y ha llegado a cuestionar la existencia del VIH.

Chao no ha respondido a las críticas en Twitter a tiempo de redacción de esta noticia, y su siguiente post en la red social es un enlace a una actuación antigua en Barcelona. Entre las críticas se encuentra la de una usuaria que pregunta: “¿No sabes que estás apoyando a un empresario que vive, y muy bien, de engañar a la gente con productos que, en el mejor de los casos no sirven para nada y, en el peor, son potencialmente mortales? ¿Respaldas a quien vive aprovechándose del temor y las desgracias ajenas?”

Me gustan las conspiranoias, me gustas tú.

Me gustan los magufos, me gustas tú.

Me gustan los timadores, me gustas tú.

Me gustan los sinvergüenzas, me gustas tú.

Me gusta la lejía, me gustas tú.

— Sir Peter O'Saur (@paleofreak) April 24, 2018