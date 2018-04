Cher vuelve a opinar sobre la situación independentista: “lamento que lo estéis pasando tan mal”

Cher ha vuelto a hablar sobre la situación política en Cataluña en Twitter, tres años después de comentar, en esta misma red social, las elecciones autonómicas de 2015, escribiendo que la hipotética separación entre Cataluña y España provocaría “un daño irreversible” ya que Cataluña es el “20% del productor interior bruto en España”, y que Cataluña se “merece su libertad, aunque su destino sigue unido a España”.

Ahora, un usuario de Twitter ha consultado a Cher de nuevo su opinión sobre el estado de las relaciones entre España y Cataluña, indicando que en España ahora hay “presos políticos catalanes”. Cher ha contestado que conoce el problema “desde hace décadas”, recordando que una vez participó en una manifestación (como ya había comentado en el pasado), y ha apuntado: “Pensé que en algún momento podríais llevar a cabo una salida pacífica. Realmente lamento que lo estéis pasando tan mal”.

Cher no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar sobre política; de hecho, y pese al humor que pueden suscitar sus tuits, la cantante es muy dura sobre todo con Donald Trump.

I have Known about problem

For many decades…was caught up in protest march once,but I thought at some point you might be able to make peaceful exit. I am Truly Sorry your ppl are experiencing so much pain😔

— Cher (@cher) April 24, 2018