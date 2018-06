KIDS SEE GHOSTS / KIDS SEE GHOSTS

Tiene cierta gracia escuchar en el álbum de KIDS SEE GHOSTS, el proyecto conjunto de Kanye West y Kid Cudi, el fragmento de un discurso del periodista y predicador afroamericano Marcus Garvey en el que clama que “cuando el hombre se hace poseedor del conocimiento sobre sí mismo, se convierte en amo de su entorno”. ¿Qué frase puede describir mejor a Kanye West? Nunca ha estado claro que West sea consciente de algo que no sea sí mismo, y sin embargo, aquí estamos todos pendientes, una vez más, una y otra vez, de lo que tiene que decir.

Por suerte, si ‘ye’ era un disco de Kanye West sobre Kanye West, ‘KIDS SEE GHOSTS’ reparte la atención entre dos narradores como son West y Cudi, quien además tiene cosas más interesantes que decir, o al menos un enfoque más interesante con el que contarlas. Es Cudi quien más se abre emocionalmente en los versos el disco, cantando en ‘Reborn’ que la “paz es algo que empieza conmigo” y que ha “renacido”, aunque a veces se sienta perdido, sin rumbo y “propósito”, y se sienta “indigno”. En su lugar, West parece en esta misma canción más hostil, recordando que iba “a la deriva” sin sus “medicamentos” y que le llamaban “loco”,y rematando irónicamente: “qué maravilla, que te engulla la vergüenza, quiero toda la lluvia, quiero todo el dolor, quiero toda la culpa”.

No es tan diferente el West de ‘ye’ del de ‘KIDS SEE GHOSTS’ en cuanto a letras, porque la música sí es bastante distinta. Donde en ‘ye’ había tensión, en ‘KIDS SEE GHOSTS’ hay… ¡guitarras eléctricas! ¡formas propias del rock! y sobre todo sus pistas son pura expresión. La agresiva y onomatopéyica ‘Feel the Love’, con rap único de Pusha T, es el ejemplo más claro, ya que remite a ‘Yeezus’. Pero es una expresión distinta dependiendo de quién proceda. Por un lado, Cudi suena sereno en el estribillo de ‘Fire’ “en este camino encuentro, las heridas que dejé atrás”, por el otro, West suena totalmente delirado en ‘Freeee’ -una reinterpetación de ‘Ghost Town’- cantando que se siente “libre de dolor”, pero pareciendo que ha confundido locura con libertad. Ese “freeeeee” no suena a “renacimiento”, sino a caída en los infiernos, y la canción no podría ser más inquietante.

Es ese elemento inquietante el que mueve ‘KIDS SEE GHOSTS’. Los “fantasmas” evocados por West y Cudi, e ilustrados en la fantástica cubierta del disco por Takashi Murakami, suponen en un primer caso un reencuentro de West y Cudi con la inocencia perdida en la edad adulta, y en un segundo, es un enfrentamiento directo a esos mismos fantasmas que les atormentan. Porque en el disco, West y Cudi no solo rapean sobre fantasmas (sus problemas mentales y con las drogas, entre otras cosas), se rodean de ellos. Las bases musicales de por ejemplo ‘Kids See Ghosts’ y ‘Freee’ no podrían ser mas siniestras, mientras la presencia en el disco, vía sample, de fantasmas como Louis Prima en la inquietante ‘4th Dimension’ y Kurt Cobain en la emotiva ‘Cudi Montage’ realzan ese lado misterioso que define ‘KIDS SEE GHOSTS’ de manera elegante y creativa.

Quizás el mayor logro de ‘KIDS SEE GHOSTS’ sea que, partiendo de un concepto tan consabido como el de “expresar fantasmas”, lo haga desde un punto de vista muy fresco, que en lo musical nunca cae en lugares comunes y siempre logra sorprender. En este sentido, West como productor y, sobre todo, como director artístico es un absoluto maestro -algo que ya sabíamos-, y aunque aquí no es ni de lejos el mejor rapero, su presencia es innegable y esencial. No, esta no es la obra maestra que tantos medios han querido vender tras la mini decepción -para muchos- de ‘ye’, pero con 7 pistas y 23 minutos de duración, poco tiempo tenían West y Cudi, aunando fuerzas, para hacer algo demasiado mal. En ‘KIDS SEE GHOSTS’ ambos se ayudan mutuamente, y demuestran que, dándose la mano, valen más juntos que cualquier “beef” que hayan tenido en el pasado.

Calificación. 7,5/10

Lo mejor: ‘Feel the Love’, ‘4th Dimension’, ‘Reborn’

Te gustará si te gusta: el rap americano y no te da pereza últimamente Kanye

Escúchalo: Spotify