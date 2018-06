Shakira retira un collar de su merchandising por su parecido con la imaginería nazi

Shakira continúa con la gira internacional de su disco lleno de hits El Dorado, que llegará en tan solo unos días a nuestro país. La última noticia que deja la misma es la retirada de un collar del merchandising oficial del tour. Algunos usuarios habían comparado estéticamente uno de los collares que se venden con la imaginería neo-nazi, como podéis ver en un tuit bajo estas líneas. A pesar de la ausencia de esvástica -lógicamente- en el objeto de Shakira, hay cierto parecido en el diseño de la parte exterior del colgante, y Live Nation ha decidido cortar por lo sano.

La promotora informa a través de Twitter de que el collar de Shakira se inspira en la imaginería pre-colombina. “Sin embargo, algunos fans han expresado su preocupación por que el diseño mantenga un parecido no intencionado con la imaginería neo-nazi”. Continúan: “Nos disculpamos sinceramente por este parecido que habíamos pasado por alto y hemos retirado el producto permanentemente de la colección del tour”.

Las fechas españolas de ‘El Dorado Tour’ son el 30 de junio en Barakaldo, el 1 de julio en A Coruña, el 3 de julio en Madrid, el 6 de julio en Barcelona y el 7 de julio de nuevo en la ciudad condal. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

So Shakira most likely accidentally put a nazi symbol on her tour merch and didn’t know it lmao pic.twitter.com/HRjP41owbO

some fans have expressed concern that the design bears an unintentional resemblance to Neo-Nazi imagery. We sincerely apologize for this inadvertent similarity and have permanently pulled the item from the tour collection. 2/

— Live Nation (@LiveNation) June 21, 2018