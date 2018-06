Taylor Swift sube al escenario a Robbie Williams y a Niall Horan, Harry Styles a Kacey Musgraves

La gira de Harry Styles ha llegado a Nueva York y, a su paso por esta ciudad, ha dejado una colaboración digna de reseñar. Resulta que Kacey Musgraves, recientemente autora de ‘Golden Hour’, es la telonera actual de su tour, y se ha subido al escenario junto a Harry para interpretar una de las canciones favoritas de él, todo un clásico del country-pop de Shania Twain.

La escogida es ’You’re Still the One’, la cual seleccionamos recientemente como una de las mejores canciones de 1997. La versión es muy bonita aunque como podéis ver en los vídeos grabados, hay fans que se preocuparon poquito de enfocar a Kacey Musgraves pese a lo bien arreglada que iba.

Casi al mismo tiempo, otro ex One Direction se subía al escenario para interpretar junto a otra ex cantante country una canción. En este caso se trataba de Niall Horan, que ha sido invitado de la gira ‘reputation’ de Taylor Swift a su paso por Londres para un dueto de una canción de él, ‘Slow Hands’, en el que han improvisado unos simpáticos bailes. Un acto de generosidad de Taylor, quien supuestamente por cierto dedicara ‘Styles’ a Harry Styles.

Aunque la noticia de verdad llegaba un día después. Durante la segunda noche del ‘reputation tour’ en el estadio de Wembley de Londres, el invitado en la parte final de la gira de Taylor ha sido Robbie Williams, quien se ha subido al escenario para interpretar otra de las mejores canciones de 1997, ‘Angels’. Taylor comienza al piano y la verdad es que a ambos se les ve exultantes.