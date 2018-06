Pupil·les buscan dar visibilidad al acoso que sufren las mujeres en la calle en ‘Colps de puny’

Pupil·les, el trío valenciano formado por las cantantes Natàlia Pons y Mireia Matoses y el productor Joan DJ Rule, lograban un mini hit viral hace unos meses gracias a ‘V’, su canción y vídeo con el que defendían la normalización de la masturbación femenina, en frases como “Mis labios vaginales han salido a pasear, no los tengo guardaditos, no me voy a avergonzar” o “mi coño, mis normas, el monte de Venus a gritos te informa”.

El hip-hop feminista de Pupil·les deja ahora un nuevo single, ‘Colps de puny’ (“golpes de puño”), en el que el trío condena el acoso sistemático que las mujeres sufren en la calle. El tema relata la historia de una mujer que sufre acoso camino al trabajo, una “pesadilla” que se repite diariamente para muchas mujeres en todo el mundo, y en él, Pupil·les buscan defenderse de este acoso en frases omo “mi vestimenta no justifica la agresión, si gritas cuando paso es violencia y opresión” o “mi cuerpo es mi patria y la defenderé, cualquier intrusión la responderé con uñas y dientes”.

El propio grupo explica así ‘Colps de puny’, que formará parte de un cortometraje del mismo nombre que se estrenará pasado el verano: “’Colps de puny’ refleja el acoso que sufrimos las mujeres diariamente fruto de la sociedad patriarcal en la que nos ha tocado vivir. El machismo está presente a nuestro alrededor a todas horas y estamos hartas. No queremos que opinen sobre nuestros cuerpos cuando no lo hemos pedido, no queremos que se nos valore por nuestro físico, no queremos que ninguna mujer se sienta humillada ni maltratada por ningún hombre. Nunca más. Queremos caminar tranquilas por la calle, seguras y libres”.