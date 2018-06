Nicki Minaj rapea encima de un caballo rosa en los BET Awards, que premiaron a Kendrick, Cardi…

Esta noche se ha vuelto a celebrar en Los Ángeles una nueva edición de los premios -sobre todo musicales- que entrega en Estados Unidos la Black Entertainment Television, los premios BET. Durante la gala, que presentó el actor Jamie Foxx, se rindió homenaje a la veterana cantante de soul Anita Baker y recibieron premios tanto músicos (Kendrick Lamar, Cardi B) como actores (Tiffany Hadish, Chadwick Boseman) y deportistas (Serena Williams, LeBron James).

Pero como decimos, los BET son sobre todo musicales y dieron lugar a varias actuaciones que han ido llegando a Youtube en las últimas horas. Nicki Minaj, que aspiraba a dos premios menores, aunque no se llevó ninguno, presentó sus recientes singles ‘Chun Li‘ y ‘Rich Sex‘ sola y también actuó, montada en un caballo rosa, junto a YG, Big Sean y 2 Chainz para presentar su tema conjunto ‘Big Bank’. Sus colegas Migos hicieron acto de presencia para interpretar ‘Walk It Talk It’ y ‘Stir Fry’.

Otro de los artistas que repitieron en el escenario de los BET fue Miguel, que por un lado interpretó sus temas ‘Sky Walker’ y ‘Come Through and Chill’ y por el otro emocionó junto a Meek Mill presentando su tema contra la brutalidad policial, ‘Stay Woke!’ También fue política la actuación de Janelle Monáe con ‘Django Jane’ (también cantó ‘I Like That’), además de por supuesto una de las más llamativas en cuanto a puesta en escena.

Entre los artistas premiados de la noche estuvieron Kendrick (Álbum del año para ‘DAMN’) Cardi B (mejor artista de hip-hop), SZA (Artista revelación), Migos (Mejor dúo), Drake (Mejor vídeo por ‘God’s Plan’) y DJ Khaled (Mejor colaboración por ‘Wild Thoughts’ con Rihanna y Bryson Tiller).