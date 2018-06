Florence revela qué pone en su perfil de Tinder

Florence + the Machine publica esta semana su nuevo disco, ‘High as Hope’, del que se han dado a conocer los singles ‘A Sky Full of Song’, ‘Hunger’ y ‘Big God’. Sobre el álbum y otros temas ha hablado Florence Welch con The Guardian en una nueva entrevista, y entre estos otros temas se encuentra uno de rabiosa actualidad: Tinder.

Florence ha revelado a The Guardian qué pone en su perfil de Tinder, el cual empieza con Florence describiendo que es una persona “profundamente casera” pero que vive en un “estrés enorme”, y que no existe “punto medio” en su vida entre estas dos realidades. Apunta incluso que es una persona “enormemente expuesta” pero a la vez “profundamente ermitaña”. El texto concluye con la reflexión que “hay demasiadas velas encendidas en mi casa para estar segura”. ¿Puede ser más Florence el perfil de Tinder de Florence?

Tinder no es un tema demasiado común aún en la música pop pese a su obvio impacto social, y al hecho que, al fin y al cabo, es un medio a través del cual buscar el amor, que es el tema más recurrente del pop. En tiempos recientes, Brigitte Laverne le ha dedicado una canción, aunque es Hilary Duff quien iba más lejos hace unos años, sacando un vídeo para ‘Sparks’ que funcionaba a su vez como anuncio de Tinder.