Sheryl Crow estrena tema con St. Vincent y habla del “ageism”

Tras publicar ‘Be Myself’ en 2017 a través de Warner Bros., Sheryl Crow trabaja en un disco de colaboraciones que planea publicar a través de Stem, una plataforma que busca hacer pagos justos a los artistas. Según ha contado Crow a Billboard, el lanzamiento del álbum parece lejano todavía, pero la cantautora de Misuri ha tenido a bien de publicar un primer adelanto del mismo titulado ‘Wouldn’t Want to Be Like You’, que incluye la colaboración de Annie Clark, más conocida como St. Vincent.

No, no estamos ante un nuevo ‘All I Wanna Do’, ‘Soak Up the Sun’ o ‘If It Makes You Happy’, ni siquiera ante un nuevo ‘Real Gone’, pero ‘Wouldn’t Want to Be Like You’ no está mal. Es pegadiza y las guitarras sordas de St. Vincent son un punto a favor. El tema habla sobre el “clima actual en el que la verdad ya no importa”, pero en la letra la palabra más mencionada es “dinero” y el tema parece sobre todo una reflexión sobre el capitalismo: “El dinero es el Bentley aparcado en Wall Street, el dinero son los amigos nuevos que haces cada semana, el dinero es el infiltrado en el banco, el dinero es el yate antes de hundirse”.

En la misma entrevista, Crow ha hablado sobre la razón por la que está probando suerte con Stem, y tiene que ver con su relación con las discográficas (dice que en este punto de su carrera quiere sacar música sin presiones) y sobre el “ageism”. “Yo soy una anomalía, ya que soy mucho mayor de lo que suena en la radio”, ha asegurado la artista, “y también soy mucho mayor de lo que normalmente se promociona en las playlists, y demasiado mayor para lo que muchos sellos buscan invertir. Pero eso no significa que no siga haciendo buenas canciones y que me mantenga vital y creativa”.