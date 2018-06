Kylie Minogue estrena la bailable ‘New York City’ en un concierto en New York City

El pasado mes de marzo, Kylie Minogue presentaba su nuevo disco, ‘Golden‘, en una serie de conciertos íntimos por Europa, y en septiembre la australiana se embarcará en una gira mayor que la llevará por varias ciudades de Reino Unido.

Antes, Minogue no se ha olvidado de sus fans americanos y esta noche ha actuado en Nueva York para presentar ‘Golden’… y también un tema inédito titulado, casualmente, ‘New York City’. El tema presenta la sesudísima rima “New York City, everybody looks so pretty” (en el vídeo, Minogue comenta a sus fans que se sabrán la canción antes de lo que esperan) y sobre todo un sonido funky que remite a ‘Love Never Felt So Good’ de Michael Jackson. ¿Se animará Kylie a editarla oficialmente?

Antes de cantar ‘New York City’, Kylie habló sobre el proceso de composición de ‘Golden’: “no sé cuántas canciones se escribieron para hacer ‘Golden’, pero hay canciones que las escribes y te encariñas con ellas. Esta en particular no encajaba en el marco del álbum, pero ya que estamos aquí en Nueva York, tengo que hacer una cosa que nunca he hecho, tocar una demo para vosotros. Esto es ‘New York City’”.