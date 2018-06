La canción del día: ‘Caught in the Middle’ de Paramore se crece con un colorido vídeo animado

Si algo están consiguiendo Paramore con su último disco, ‘After Laughter‘, es que sus singles se crezcan el doble gracias a sus videoclips. Ha pasado con ‘Hard Times’, ‘Told You So’ y ‘Rose-Colored Boy’ y pasa ahora con ‘Caught in the Middle’, la canción del álbum que parecía de Gwen Stefani o No Doubt, y que gracias a su vídeo animado alcanza una nueva dimensión de color en contraste con la angustia que refleja su letra.

Porque si las letras de Hailey Williams han tratado habitualmente la depresión, ‘Caught in the Middle’ lo hace de manera particularmente simpática. El tema empieza con una frase tan contundente como “no puedo pensar en hacerme mayor, porque eso hace que me quiera morir” y sigue en la misma línea, con Williams reflexionando que tampoco puede “pensar en quien era antes, pues eso me hace llorar”; y estancada en ese “punto medio” que impide a Williams “avanzar”, la cantante llega al necesario punto irónico en el puente, tratándonos de convencer en una gran frase pasivo-agresiva de que “no necesito tu ayuda, ya me saboteo yo sola”. En “medio” de este caos mental, el sonido medio tropical de ‘Caught in the Middle’ no podría ser más alegre, reforzando el elemento irónico de la canción.

El vídeo de ‘Caught in the Middle’ busca ser otra representación actual de lo que fueron los 80, como ‘Rose-Colored Boy’, pero en este caso es totalmente animado y presenta elementos de la estética VHS, el seapunk, el vaporwave e incluso la animación a lápiz de ‘Take on Me’ de A-HA y de plastilina, todo sin abandonar los tonos pastel que han caracterizado esta etapa de Paramore. Vemos al grupo por ejemplo interpretar el tema subidos en frutas o desde postales, y el vídeo no puede ir más con esa frase de la letra que dice “la nostalgia está guay, pero no me ayuda ahora / un sueño es bueno si no lo gastas”. Ese “mood” postmoderno de la nostalgia por algo no vivido impregna el videoclip de esta ufana canción, sumando un triunfo más a la cuidada estética de ‘After Laughter’.