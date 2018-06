Bilbao BBK Live 2018 anuncia horarios y últimos abonos

Hace una semana, Bilbao BBK Live anunciaba que quedaban menos de 1.000 bonos para agotar entradas y que se habían agotado las entradas de camping. También hay aún entradas de día a la venta, pero quedando aún un par de semanas y con estas cifras sobre la mesa, os recomendamos que no os lo penséis mucho. Hoy el festival, que está comisariado por The xx en sus actividades Night+Day (del 6 al 11 de julio, justo antes del festival), anuncia horarios.

El jueves habrá triple coincidencia entre Cigarettes After Sex, Gaz Coombes y Ed Is Dead, todos ellos con discos fantásticos en el mercado editados el año pasado o este; y también triple coincidencia entre alt-J, Parquet Courts y Bad Gyal; mientras Florence tendrá al BBK a sus pies para ella sola, con la excepción de los dj’s. Esto mismo podrán decir The xx el viernes, saliendo justo después de My Bloody Valentine y antes de la coincidencia entre David Byrne y SOPHIE. Finalmente, Roosevelt coincidirá con Chemical Brothers.

En cuanto al sábado, James coincidirán con Young Fathers, y Noel Gallagher con Bejo. Fischerspooner coincidirá con JUNGLE y Gorillaz con Ana Curra. Para cambios de última hora en estos horarios que veis en este tuit, recomendamos permanecer atentos a las redes del festival durante la celebración del mismo.