Damon Albarn acusa a Kanye de “atrapar” a Paul McCartney en una colaboración “abusiva”

‘FourFiveSeconds’ de Kanye West, Rihanna y Paul McCartney fue uno de los mayores éxitos de 2015 (el decimocuarto, concretamente), y a la postre una de las canciones más importantes en la carrera de un Paul McCartney que hasta entonces no había conocido (y no parece que vaya a volver a conocer, al menos a ese nivel) el éxito en la era del streaming.

Pese al éxito de ‘FourFiveSeconds’, hay quien no está contento con la canción, entre los que se encuentra Damon Albarn, líder de Blur y Gorillaz, quien ha hablado sobre ‘FourFiveSeconds’ al medio francés Nouvel Obs y para bastante mal, afirmando que la colaboración de Kanye con Paul McCartney fue “abusiva”. Estas han sido sus palabras: “No me tires de la lengua con Kanye West. Kanye West atrapó a Paul McCartney. Tengo un problema con esta colaboración abusiva: estamos hablando de Paul McCartney. Kanye West solo piensa en Kanye West y utiliza un nombre para generar titulares y para decir “Paul McCartney está en mi canción”, y mete a McCartney en el vídeo pero no en la canción misma”.

Albarn recuerda que, antes de que McCartney se reuniera con Kanye en el estudio para trabajar en ‘FourFiveSeconds’, envió un mensaje de texto al ex Beatle en el que le advertía “tuviera cuidado” con Kanye, pero apunta que McCartney lo ignoró “porque Paul McCartney hace lo que le da la gana”. Albarn añade que Kanye “es una de esas personas que se alimenta de otras personas”.

Aunque McCartney nunca ha hablado mal sobre su colaboración con Kanye, recientemente sí ha compartido unas extrañas declaraciones sobre su trabajo con el rapero, asegurando que durante la creación de la canción, Kanye únicamente “hacía sonidos con la guitarra” y sobre todo “pasaba mucho tiempo mirando fotos de [su mujer], Kim [Kardashian]”. El británico añade que ambos terminaron “hablando un montón”, y que una de las “pocas cosas” que le tocó a Kanye terminó siendo ‘FourFiveSeconds’.

Aunque es verdad que McCartney no canta en ‘FourFiveSeconds’, según los créditos de Spotify el ex Beatle es productor e intérprete de la canción, pues toca en ella la guitarra acústica, según la Wikipedia anglosajona.