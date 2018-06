‘78/52’, el documental que te explica por qué la escena de la ducha de ‘Psicosis’ es tan importante

En el imprescindible ‘El cine según Hitchcock’, el cineasta británico le confiesa a François Truffaut que lo único que le gustó de ‘Psicosis’, la mediocre novela de Robert Bloch, fue el asesinato de la ducha. Ese momento fue el que le impulsó a rodar la adaptación. No es de extrañar, por tanto, que luego el director se pasara una semana entera filmando esa escena. Y menuda escena. En solo tres minutos, en 78 planos y 52 cortes (de ahí el título del documental), Hitchcock descorrió la cortina de Hollywood y apuñaló con saña sus convencionalismos. No solo se atrevió a asesinar brutalmente a su estrella protagonista, Janet Leigh, sino que lo hizo mientras la vemos desnuda en la ducha (estamos a finales de los cincuenta) y a la media hora de película.

Sobre la génesis de esta inolvidable secuencia, su estructura (diseñada por Saul Bass), su mítica música (a cargo de Bernard Herrmann), su impacto dramático, su repercusión social y su influencia en la historia del cine y la cultura popular (quién no ha hecho alguna vez el gesto del cuchillo diciendo “¡chin, chin, chin!”), habla el documental ‘78/52’. La escena que cambió el cine’. El suizo Alexandre O. Philippe, autor de otros documentales cinéfilos (y cinéfagos) como ‘The People vs. George Lucas’ (sobre ‘Star Wars’) o ‘Doc of the Dead’ (sobre los zombis), reúne en su película a un nutrido grupo de expertos y fans de ‘Psicosis’ para diseccionar la célebre secuencia como un patólogo en una morgue.

Por la sala de autopsias aparecen directores como Guillermo del Toro, Eli Roth o Peter Bogdanovich, actores como Elijah Wood o Jamie Lee Curtis (la hija de Janet), escritores (Bret Easton Ellis), músicos (Danny Elfman), montadores (Walter Murch) y, como invitada especial, Marli Renfro, la conejita de Playboy que hizo de doble de cuerpo de Leigh y que es quien realmente se lleva las puñaladas en la ducha. Un grupo muy heterogéneo de invitados (unos más relevantes que otros), cuyas opiniones (unas más pertinentes que otras) articulan este documental de contagioso entusiasmo cinéfilo y ánimo festivo. Esto no es la tertulia de Garci. ‘78/52’ es tan entretenida como una película de Hitchcock.

Rodada en blanco y negro como homenaje al maestro, ‘78/52’ es casi un thriller documental. Hay un caso, “el misterio del asesinato de la ducha”, y un grupo de detectives desentrañándolo. Al final, a través de un habilidoso montaje y de una exposición muy didáctica de la información, el crimen queda resuelto. Solo falta cumplir la condena: volver a ver ‘Psicosis’ lo antes posible. 7’5