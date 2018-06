They Might Be Giants / I Like Fun

Pocos grupos más deliciosos y entrañables que el dúo formado por John Linnell y John Flansburgh. Entre discos infantiles y obras más “maduras”, este par de peterpanes sigue iluminando al mundo con su prolífica actividad. Unas veces con más fortuna que otras. En este caso, ‘I Like Fun’ es de las que te dejan con las ganas.

‘I Like Fun’ es un disco “mono”, moderadamente enérgico, menos lánguido que el anterior ‘Phone Power’, de temas saltarines y breves. Tiene una bonita factura, es cómodo de escuchar, te mete de lleno en esos terrenos tan familiares -la voz de Flansburgh-, de ese power pop naïve marca de la casa. Sin embargo, le falta la cualidad del arrebato, de lo irresistible, que suelen jalonar los temas de They Might Be Giants. El exceso -¡quince temas!- redunda en su contra. Porque, por acumulación, muchas de las canciones se acaban escurriendo, sin ser capaces de destacar. La inicial ‘Let’s Get This Over With’ actúa como promesa de reencuentro con lo mejor del dúo. Ese juguetón duelo entre el piano y la batería, el leve crescendo adornado por coros, esas estrofas tan marcadas… pero que ay, finalmente se alarga y diluye. Lo mismo que sucede con el disco en general.

El arranque continúa manteniendo el tipo con la trotona ‘I Left My Body’, la muy Pavement ‘All Time What’ y sus trompetas, que adornan un buen estribillo, o la pacifista ‘By the Time You Get This’, con su simplicidad de canción tabernaria. Pero, a medida que se suceden los cortes, apenas acabas reteniendo ‘I Like Fun’, una marcha militar bufa con final jazz, mínimamente construida a base de corneta y timbal. O el pop de salón sofisticado, tan ochentas, de ‘Push Back the Hands’. El resto de temas son pintureros pero, entre la similitud, la reiteración de la fórmula, la ausencia de ese puntito destacable que los distinga, acaban saturando y haciendo que, en consecuencia, pasen sin pena ni gloria. Incluso en algún momento casi llegan a lo irritante, como ‘Mccafferty’s Bib’. La arrolladora personalidad de Linnell y Flansburgh no siempre certifica grandes álbumes. Y ‘I Like Fun’ es, lamentablemente, un ejemplo.

They Might Be Giants actúan este sábado en Vida Festival.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Let’s Get This Over With’, ‘I Left My Body’, ‘By the Time You Get This’, ‘Push Back the Hands’

Te gustará si te gustan: The Mountain Goats, Clem Snide