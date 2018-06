Chance the Rapper también tendrá su disco de 7 canciones con Kanye

‘Ultralight Beam’ era una de las mejores canciones (¿la mejor?) de ‘The Life of Pablo‘, el séptimo álbum de Kanye West, no solo por su calidad musical -con una gran influencia del góspel- sino también, y de manera particular, por el verso que dejaba en ella Chance the Rapper, probablemente el mejor de su carrera.

No fue la primera colaboración entre Chance y su mayor ídolo en aquel 2016, ya que mientras Chance apareció en el disco de Kanye, este le devolvió el favor posteriormente apareciendo en ‘All We Got’, el tema que abría el exitoso ‘Coloring Book‘ -la primera “mixtape” de la historia en ganar un Grammy-.

Y dos años después, West y el joven Chance se verán de nuevo las caras en el estudio para trabajar en un nuevo álbum colaborativo de 7 pistas, como los que Kanye ha producido y ha ido publicado a lo largo de las últimas semanas para sí mismo, Pusha T, Kid Cudi (su álbum conjunto KIDS SEE GHOSTS), Nas y Teyana Taylor. Lo ha revelado Chance en una entrevista en Complex. El rapero ha confirmado también que trabaja en otro álbum junto a Childish Gambino, que será más largo, de unas 14 pistas.

Si parece que West va por ahí regalándose a los artistas como productor, es relevante atender a unas declaraciones que ha hecho recientemente Jon Camanarica, la persona que ha entrevistado a Kanye hace poco para The New York Times. El periodista revela que, entre las declaraciones que descartó para su artículo, se encuentra una en la que Kanye le comentó que le gustaría hacer “52 discos en 52 semanas”. Y ojo porque Def Jam incluso acaba de preguntar a sus fans en Twitter “a qué artista os gustaría que Kanye le produjera un disco?” Artistas, vayan sacando número y haciendo cola…

