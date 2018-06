Ready for the Weekend: Florence + The Machine, Drake, Gorillaz, Brisa Fenoy, Delafé, Bejo, Cepeda…

Aunque el verano de 2018 tendrá algún que otro lanzamiento importante como los de Nicki Minaj o Dirty Projectors, este último viernes de junio viene a marcar el cierre del “curso” discográfico. Y lo hace a lo grande, con tres de los álbumes más importantes del año a efectos comerciales (ya veremos si también artísticos): Drake, Florence + The Machine y Gorillaz publican hoy sus nuevos discos. También lo hacen Sean Paul (un disco con estrellas del pop como Dua Lipa o Ellie Goulding), The Essex Green, Let’s Eat Grandma, Ray Davies (The Kinks) y Jim James (My Morning Jacket). En el plano nacional, King Jedet lanza su debut musical largo, al igual que el marciano (que no murciano) dúo Fru Katinka y el triunfito Cepeda. Lia Pamina publica EP con el italiano Dario Penti, formato con el que vuelve también la promesa británica Laurel. Por supuesto, no olvidamos que el pasado sábado se puso en circulación el disco de Teyana Taylor con Kanye West.

Donde sí parece que el verano no dará tregua, a tenor de lo visto y escuchado hoy, es en cuanto a nuevos singles: Charli XCX, How To Dress Well, Delafé, Brisa Fenoy, Orbital, Anitta, Miles Kane, Locoplaya y Bejo (uno de sus integrantes), Jain, The Blaze, All Saints, Joan Colomo, Pale Waves, Passenger, El Coleta, Breakbot, The Joy Formidable, Oscar (junto a Sarah de Kero Kero Bonito), Feroe (Myriam de The Bright debuta en solitario con ese nombre), Cómo vivir en el campo, James Vincent McMorrow, Recycled J, Labrinth ft Stefflon Don, la chilena Camila Moreno, Los Chaveas (nuevo proyecto paralelo y colaborativo de Joe La Reina), The Jayhawks, Ángel Stanich, HMLTD, Meg Myers, Fraser A. Gorman, OneRepublic, Tú no existes, Deaf Wish, Mansionair, Steven A. Clark (producido por Boys Noize), los franceses Hifiklub con Lee Ranaldo o Benny Benassi con Sofi Tukker presentan canciones.

Junto a estas, a lo largo de la semana hemos conocido temas de Sheryl Crow & St. Vincent, Roosevelt, Marissa Nadler, Years & Years, Aqua, Pupil·les, Monterrosa y Carolina Durante, con su anti-himno para ¿animar? a la selección española de fútbol en el actual Mundial de Rusia.