Susan Sarandon, entre las casi 600 mujeres detenidas durante una manifestación contra la política migratoria de Trump

Susan Sarandon es trending topic mundial después de haber sido detenida temporalmente junto a otras 575 mujeres durante una manifestación pacífica en contra de la política migratoria de Donald Trump, duramente criticada en los últimos días después de haberse revelado fotografías desde la frontera entre Estados Unidos y México en la que aparecen niños separados de sus padres y encerrados en “jaulas” o cercas.

La manifestación ha tenido lugar en una oficina del Departamento de Justicia en Washington, y durante la misma se han oído cantos de “a nosotras sí nos importa” (en relación a la polémica chaqueta de Melania Trump), “¿Qué queremos? ¡Familias libres!” y “a esto es lo que se parece la democracia”, según informa The Guardian. Sarandon y el resto de mujeres han sido detenidas y posteriormente liberadas con cargos.

Tras ser arrestada, Sarandon ha escrito en Twitter “Detenida. Permanezcamos fuertes. Sigamos luchando”, y antes compartía una imagen de la propia protesta junto a la frase: “acción poderosa y hermosa con cientos de mujeres que pedimos la reunión de las familias separadas por la inmoral política de la ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos]. Esto es a lo que se parece la Democracia”.

Powerful, beautiful action with hundreds of women saying we demand the reunification of families separated by immoral ICE policy. This is what Democracy looks like. #WomenDisobey https://t.co/NDHDISPTPD pic.twitter.com/szBOJ43D6y

— Susan Sarandon (@SusanSarandon) June 28, 2018